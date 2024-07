Eurocopa 2024: França x Espanha disputam semifinal; confira escalações e onde assistir

A- A+

Nesta terça (9), na Arena de Munique, França e Espanha disputam a semifinal da Eurocopa 2024. Mais um capítulo importante na rivalidade continental. Como esquecer da falha do goleiro Luis Arconada, na cobrança de falta de Michel Platini, na final entre as seleções na Euro de 1984, vencida pelos franceses?

Os espanhois preferem citar outro jogo, o das quartas de final de 2012 (ano em que faturaram o bicampeonato europeu), quando ganharam por 2x0 da França, com dois gols de Xabi Alonso justamente na data do 40º aniversário de Zidane.Uma coisa é certa: como todo grande embate de mata-mata, somente um lado vai ter motivos para relembrar este 9 de julho por anos e anos.

Na atual edição, a França chega à semifinal sem ainda ter mostrado seu potencial, com apenas três gols marcados e depois de ter eliminado Portugal nos pênaltis (5x3, após empate em 0x0).

Apesar das críticas à equipe do técnico Didier Deschamps, os “Bleus” mostraram nos últimos anos uma grande ambição e competitividade, especialmente nas fases decisivas dos torneios.

Depois de ter eliminado seu ídolo de infância Cristiano Ronaldo, o atacante Kylian Mbappé, sem grande protagonismo na Euro, pode tirar da final Carvajal, futuro companheiro de Real Madrid, e Fabián Ruiz, com quem dividiu vestiário no Paris Saint-Germain.

Em compensação, Mbappé poderá ajudar Camavinga e Tchouaméni, também atletas do Real Madrid, a se aproximarem de mais uma grande conquista na temporada, após a taça da Liga dos Campeões.

“Estou convencido que o Mbappé está com a cabeça e o corpo no lugar, como todos os outros jogadores. Tem também a ver com a situação dele no clube, um problema nas costas, a questão no nariz...Ele só precisa se acostumar com as novas condições de jogo. Acredito que ele fará de tudo para dar 110% contra a Espanha”, frisou o técnico Didier Deschamps.



Juventude

No lado espanhol, os destaques atuais são os jovens Lamine Yamael, de 16 anos, e Nico Williams, 21. “A Espanha tem Nico e Lamine, que fazem a diferença cada vez que têm a bola. Eu adoro o futebol espanhol, então depende de nós causar danos a eles e encontrar algo para contrariar isso”, afirmou o atacante francês Griezmann.

Para o confronto, a Espanha perdeu Pedri, com lesão no joelho, além de Dani Carvajal e Robin Le Normand, ambos suspensos. Merino, Jesus Navas e Nacho podem ser os substitutos, respectivamente. Vale citar que a Euro 2024 pode marcar a aposentadoria do centroavante Morata da seleção.

“Pode ser, é uma possibilidade que não quero falar muito, mas é provável. Não estou nada infeliz. Mas é verdade que, na Espanha, é muito difícil, para mim, ser feliz. Sai sempre alguma coisa em algum lugar. Sou mais feliz fora da Espanha? Sim, definitivamente. Eu já disse isso muitas vezes. Acima de tudo, porque as pessoas me respeitam. Na Espanha não há respeito por nada nem por ninguém”, declarou o jogador de 31 anos, em entrevista ao jornal espanhol "El Mundo".

Ficha técnica

Espanha



Unai Simon; Jesus Navas, Aymeric Laporte, Nacho, Marc Cucurella; Mikel Merino, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alvaro Morata, Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente

França

Mike Maignan; Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; N'Golo Kante, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps

Local: Allianz Arena (Munique/ALE)

Horário: 16h

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia). Assistentes: Tomaz Klancnik-SVN e Andraz Kovacic (Eslovênia)

VAR: Nejc Kajtazovic

Transmissão: SporTV, Globoplay e TV Globo

