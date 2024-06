A- A+

Eurocopa Eurocopa: Sérvia marca no fim e arranca empate contra a Eslovênia Ambas as equipes ainda têm chances de classificação

Com um gol nos acréscimos, a Sérvia conquistou um empate heroico contra a Eslovênia em 1 a 1, na manhã desta quinta-feira (20), em Munique, pela segunda rodada do Grupo C da Eurocopa.

A Eslovênia abriu o placar no segundo tempo com um gol do atacante Zan Karnicnik (69'), até que no último lance da partida, Luka Jovic desviou para a rede um escanteio (90'+5) garantindo um ponto e deixando em aberto para as duas seleções a classificação para as oitavas de final antes da última rodada.

Na última rodada, a Sérvia encara a Dinamarca, na Allianz Arena, em Munique. Já a Eslovênia terá a fortissíma seleção da Inglaterra pela frente no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

