Albânia e Croácia empatam em jogo eletrizante pela Eurocopa

Com gol nos acréscimos, a Albânia empatou com a Croácia em 2 a 2 nesta quarta-feira (19), em Hamburgo, um resultado que não é o ideal, mas manteve as duas seleções vivas no Grupo B da Eurocopa após esta segunda rodada.

Depois de abrirem o placar com Qazim Laçi (11'), os albaneses sofreram a virada com os gols de Andrej Kramarić (74') e Klaus Gjasula (76' contra), que depois compensou a falha e marcou o de empate na reta final (90'+5).

GOAL: Croatia 2-2 Albania!



GJASULA DRAWS ALBANIA LEVEL IN THE LAST MINUTE!

pic.twitter.com/h2niuLmE1q — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 19, 2024

Os torcedores croatas viveram uma montanha russa de emoções: até metade do segundo tempo, com a equipe atrás no placar, prenderam a respiração com a possibilidade de eliminação, mas depois foram ao delírio com a virada em dois minutos, até a decepção no fim com o gol do empate albanês.

A Albânia, que criou muitos problemas contra a Itália na primeira rodada (vitória da 'Azzurra' por 2 a 1), voltou a sair na frente marcando em uma cabeçada de Qazim Laçi.

Esse placar parcial, somado à derrota por 3 a 0 para a Espanha na estreia, deixava a Croácia praticamente fora da luta por uma vaga nas oitavas de final.

Os croatas voltaram a respirar tranquilos quando conseguiram a virada no segundo tempo, mas a Albânia, treinada pelo brasileiro Sylvinho, voltou a mostrar que progrediu muito nos últimos anos e Gjasula se redimiu do gol contra aproveitando bola mal afastada por Josko Gvardiol.

Fiel à emoção de quase todos os jogos da Euro até aqui, ambas as equipes ainda tiveram oportunidades de marcar nos minutos finais para sair com a vitória.

Com o resultado, Albânia (3ª) e Croácia (4ª) somam o primeiro ponto e permanecem atrás de Espanha e Itália, que vão se enfrentar na quinta-feira.

Independentemente do que acontecer entre espanhóis e italianos em Gelsenkirchen, as quatro equipes chegarão à terceira e última rodada da fase de grupos com chances de classificação.

