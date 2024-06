A- A+

Futebol Alemanha, Croácia e mais: veja onde assistir aos jogos desta quarta (19) na Eurocopa 2024 O dia começa com Croácia x Albânia, às 10h, seguido de Alemanha x Hungria, às 13h, e terminando com Escócia x Suíça, às 16h

Anfitriã da Eurocopa 2024, a Alemanha volta a campo nesta quarta (19), às 10h (de Brasília), pelo Grupo A, abrindo a segunda rodada da competição. Após golear os escoceses por 5x1 na estreia, a tetracampeã mundial terá pela frente a Hungria, às 13h, em Stuttgart. Ainda pela chave, às 16h, em Colônia, a Escócia enfrenta a Suíça. Pelo Grupo B, às 10h, no Volspark, a Croácia encara a Albânia.

Perto da meta

Alemanha e Suíça, que venceram na estreia na Eurocopa, podem se tornar as primeiras seleções classificadas para as oitavas de final, enquanto a Croácia, semifinalista da Copa do Mundo de 2022, não tem margem de erro diante da Albânia.

A seleção comandada pelo veterano Luka Modric sofreu uma dura derrota de 3x0 para a Espanha na estreia e agora precisa superar os albaneses para continuar sonhando com a classificação.“Peço desculpas pelo mau desempenho”, disse o técnico Zlatko Dalic após a partida contra os espanhóis. Além da vitória, os croatas buscam uma atuação convincente para reconquistar a confiança da torcida.

Treinada pelo brasileiro Sylvinho, a Albânia também foi derrotada na primeira rodada, por 2x1, diante da Itália. A equipe que perder o jogo que será disputado em Hamburgo terá poucas chances de avançar ao mata-mata.

Anfitriã forte

Desde que tomou decisões radicais em março, o técnico da seleção da Alemanha, Julian Nagelsmann, tem um time titular bem definido, apoiado por um banco de reservas que mantém uma competição sadia.

Na demonstração de força contra a Escócia, Nagelsmann pôde administrar os minutos em campo de seus jogadores. Deixou o volante Robert Andrich no banco no segundo tempo, depois de ter recebido cartão amarelo.

Aos 15 minutos da segunda etapa, decidiu tirar Florian Wirtz, o autor do primeiro gol, para dar lugar a Leroy Sané, ainda fora de ritmo depois de uma pubalgia que o impediu de ter uma sequência desde março.

Na reta final da partida, deu descanso ao ídolo Toni Kroos e colocou em campo Emre Can, convocado para a Euro depois do corte de Aleksandar Pavlovic, a dois dias da estreia.

Elenco recheado

"É bastante incomum que os 11 que jogam o primeiro jogo sejam os mesmos em todo o torneio. Mostrei que não preciso de muito tempo quando entro em um jogo", disse o atacante Niclas Füllkrug.

O jogador foi titular do Borussia Dortmund durante toda a temporada, mas na seleção é reserva de Kai Havertz, o que não o impediu de marcar um golaço, o quarto da goleada sobre a Escócia, cinco minutos depois de entrar em campo.

Apesar da diferença abismal de conquista das seleções (os alemães têm quatro Copas do Mundo e três Euros, enquanto os húngaros nunca conquistaram um título importante), o confronto direto é muito equilibrado, com 13 vitórias para a Alemanha, 11 para a Hungria e 12 empates.



Onde assistir?

Alemanha x Hungria - SporTV

Croácia x Albânia - CazéTV

Escócia x Suíça - SporTV

