Turquia vence Geórgia pelo Grupo F da Eurocopa; confira os gols

A- A+

Leia também

• Uefa investiga suspeita de atos racistas em jogo entre Sérvia e Inglaterra pela Eurocopa

• Portugal x República Tcheca e mais: veja onde assistir os jogos desta terça da Eurocopa

A Turquia teve uma estreia emocionante na Eurocopa nesta terça-feira (28), com uma vitória por 3x1 sobre a Geórgia que encantou os torcedores em Dortmund.

Mert Müldür (25'), Arda Güler (65') e Kerem Akturkoglu (90'+7) marcaram para os turcos, enquanto Georges Mikautadze (32') fez o da seleção georgiana.

Güler, de 19 anos, teve sua primeira temporada no Real Madrid atrapalhada pelas lesões, mas fez um golaço contra a Geórgia que abriu o caminho para a vitória da Turquia.

Quando o jogo estava empatado em 1x1, bateu firme e colocado de esquerda para recolocar sua equipe em vantagem.

"Falamos de um garoto que tem mais gols do que minutos jogados e isso pode ser um dom", disse o técnico do time merengue, Carlo Ancelotti.

Chuva e uma maré vermelha

Com mais de três milhões de pessoas de origem turca em solo alemão, o BVB Stadion, com capacidade de 62 mil lugares, ficou pequeno.

Os privilegiados que conseguiram ingressos não decepcionaram. A mítica "Muralha Amarela" foi tingida de vermelho, com bandeiras da Turquia e sinalizadores que iluminaram uma tarde chuvosa em Dortmund.

No campo, duas seleções da Europa "periférica", mas com credenciais para lutar contra qualquer grande equipe do continente.

Os turcos eram agressivos e velozes na marcação sob o comando de Hakan Çalhanoglu, destaque da Inter de Milão campeã italiana.

A missão era deixar as duas joias nascidas em 2005 em condições de desequilibrar: Arda Güler na direita e Kenan Yildiz, da Juventus, na esquerda.

Depois de estudar a seleção georgiana, que não vacilou na estreia em um grande torneio, o lateral-direito Mert Müldür abriu o placar acertando um belo chute no canto do goleiro Giorgi Mamardashvili (25').

Os torcedores ainda pulavam na arquibancada quando Kenan Yildiz fez 2x0 em jogada de contra-ataque, mas a comemoração durou apenas dois minutos, até que o árbitro Facundo Tello foi avisado pelo VAR sobre um impedimento no lance.

Kvaratskhelia muito marcado

A Geórgia, de peito aberto, não se intimidou e reagiu chegando ao empate: Giorgi Kochorashvili disparou pela direita e cruzou para Georges Mikautadze mandar a bola para as redes (31').

O jogo franco continuou com as duas equipes em busca da vitória no segundo tempo.

Çalhanoglu acertou uma bomba em cobrança de falta que Mamardashvili salvou (57').

Para os georgianos, praticamente tudo dependia do craque do Napoli Khvicha Kvaratskhelia, marcado de perto por um batalhão de defensores turcos que saíam em sua caça.

Mas era a grande noite de Arda Güler, aplaudido de pé pela torcida quando foi substituído (79').

Nos acréscimos, a Turquia fez o terceiro gol com Kerem Akturkoglu mandando a bola para o gol vazio já que o goleiro da Geórgia havia ido até a área para tentar aproveitar (90'+7) uma cobrança de escanteio em busca do empate.

Veja também

Futebol Bruno Pivetti evita fazer projeções na Série C e prega competitividade