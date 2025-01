A- A+

Luto Ex-jogador da NBA que virou juiz de Suprema Corte morre aos 82 anos Barry Kramer foi draftado pelos San Francisco Warriors e jogou pelo New York Knicks

Ex-jogador dos San Francisco Warriors e dos New York Knicks, da NBA, Barry Kramer morreu aos 82 anos. O ex-atleta ganhou notoriedade não só pela passagem pela elite do basquete americano, mas também por ter deixado a carreira para se formar em Direito e atuar como juiz.



O americano chegou ao cargo de magistrado na Suprema Corte de Nova York, estado onde nasceu.

Natural de Schenectady, Kramer despontou no basquete quando jogava pela faculdade, a NYU. Com o desempenho no esporte universitário, foi draftado em 1964 pelos Warriors e entrou para a NBA. Fez 33 partidas pelo time antes de se tranferir para os Knicks, pelos quais atuou em 19 jogos da mesma temporada.

Em 1968, porém, Kramer decidiu enveredar por outro ramo e se formou na Escola de Direito de Albany. Com uma última passagem na temporada 69-70 pelo New York Nets, da ABA, ele deixou o esporte. Em 1993, foi nomeado pelo então governador Mario Cuomo para o Tribunal de Sucessões. Já em 2009, foi eleito para a Suprema Corte do estado.

Kramer fez o Ensino Médio na mesma escola que o ícone da NBA Pat Riley, ex-jogador profissional e treinador e atualmente presidente do Miami Heat.

— Barry Kramer foi o maior jogador da história de Schenectady. Eu o conhecia bem. Ele me ensinou muito quando joguei com ele — disse Riley à Associated Press.

Kramer foi homenageado com um posto no National Jewish Sports Hall of Fame em 2014.

