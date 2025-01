Gabigol aluga mansão luxuosa em MG avaliada em R$ 25 milhões; veja fotos

A- A+

Mais novo atacante do Cruzeiro, Gabriel Barbosa, o Gabigol, já pode empacotar a mudança para seu mais novo lar: o craque postou nas redes sociais a entrada de sua nova casa, localizada em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a imobiliária responsável pelo negócio, a mansão é avaliada em R$ 25 milhões.

De acordo com a Itatiaia, a nova casa do jogador tem estilo clássico e foi alugada pelo valor mensal de R$ 60 mil. A casa foi construída em um lote de 10 mil metros quadrados, com amplo gramado, paisagismo e até um pomar.



A entrada, local onde Gabigol postou a foto, tem pé direito alto e vista para a área externa, além de duas escadas curvas que dão acesso ao segundo piso.

Com 1833 metros quadrados construídos, a casa conta com sete suítes, nove banheiros, sala de TV, sala de estar, sala de jogos, biblioteca, adega e cozinha ampla. Para diversão do jogador e seus convidados, a mansão está equipada com espaço gourmet completo, com cozinha, churrasqueira e fogão a lenha.

A área de lazer ainda tem uma sauna, academia, spa, piscina aquecida, sala de jogos e de televisão e mais dois banheiros para convidados.

Além da casa principal, o imóvel tem também uma construção separada para receber hóspedes. Segundo a Só Mansões, imobiliária responsável pelo negócio, o condomínio da casa é de os R$ 4,3 mil e o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) ultrapassa os R$ 9 mil.

