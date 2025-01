Quando Gabigol estreia pelo Cruzeiro? Quem o ex-Flamengo terá como concorrentes? Saiba

A- A+

No projeto do Cruzeiro para 2025, Gabigol é não só a cereja do bolo, mas o reforço que chega para mudar o patamar do elenco depois da compra da SAF pelo empresário Pedro Lourenço. A ideia era justamente trazer um jogador com apelo midiático, que em campo provou-se decisivo pelo Flamengo.

Mas ele precisará provar que pode recuperar os bons momentos, como na final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. A estreia pelo novo clube pode acontecer ainda em janeiro. O Cruzeiro jogará a FC Series, disputada na Flórida, nos Estados Unidos. O primeiro confronto será dia 15 de janeiro, contra o São Paulo, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já em 18 de janeiro, o rival será justamente o Galo.





Principal atração, Gabigol terá concorrência de um elenco estrelado. Chegaram para o setor ofensivo o meia Rodriguinho (ex-América-MG) e os atacantes Yannick Bolasie (ex-Criciúma) e Dudu (ex-Palmeiras). Já estavam e seguem no clube Lautaro Díaz, Gabriel Verón, Kaio Jorge e Juan Dinnenno. Deixaram a equipe os atacantes Álvaro Barreal e Rafa Silva.

O Cruzeiro jogará o Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. Nos últimos dois anos, Gabigol cobrou de Tite uma sequência de oportunidades que, com Fernando Diniz, certamente terá. Resta saber se será o predestinado atleta de 2019 e 2020, ou um coadjuvante caro.

Veja também

BASQUETE Nuggets freiam embalo do Hawks na NBA com triple-double de Jokic; Knicks ganham a 9ª seguida