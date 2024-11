A- A+

Vôlei Fabio Azevedo é eleito presidente da Federação Internacional de Vôlei até 2032 Brasileiro tem 30 anos de experiência na administração do esporte e sucederá Ary Graça

Neste sábado (16), o brasileiro Fabio Azevedo, atual Diretor-Geral da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), foi eleito o novo presidente da entidade. Candidato único no pleito, que teve o resultado anunciado no 39º Congresso Mundial da FIVB, realizado em Porto (Portugal), ele comandará a entidade pelos próximos oito anos — de 2025 a 2032.

Esta não será a primeira vez que um brasileiro chega ao cargo. Por 12 anos, Ary Graça foi presidente da FIVB. Fabio é braço direito do agora ex-mandatário, e será seu sucessor. Há a possibilidade de uma única reeleição, para mais quatro anos.

— Estou honrado, humilde e grato por ser eleito para servir ao Movimento Global de Vôlei pelos próximos oito anos. Nos últimos 12 anos, o vôlei experimentou um crescimento notável, além de seu desenvolvimento e modernização ao redor do mundo. Agora, temos a oportunidade de construir sobre fundações muito fortes — disse o novo presidente da FIVB.

Quem é Fabio Azevedo?

Desde 2013, Fabio desempenha papel central nas operações da entidade mais importante do vôlei mundial. Tem experiência na administração do vôlei por quase 30 anos.

Como Diretor-Geral da FIVB, foi responsável por salto de qualidade na organização dos eventos em âmbito mundial. Tanto na apresentação esportiva, como na inclusão do sistema de desafios, novo ranking mundial, novo calendário, entre outros.

— Estou pronto para guiar o esporte para a próxima fase, por meio da Visão Estratégica 2024-2032, orientada pelo lema ‘Juntos como Um’ e pelos pilares chave de profissionalismo, integração, empoderamento e participação massiva — completou Fabio Azevedo.

A nova abordagem de apresentação esportiva começou no Campeonato Mundial Masculino na Polônia, em 2014, com experiências audiovisuais e a introdução de DJs, marca atual da modalidade em torneios do mundo todo.

Na CBV, Fabio supervisionou a área de marketing e promoção. Era responsável pela gestão de patrocínios e pela negociação dos principais contratos da entidade com grupos de mídia e patrocinadores. Era responsável diretamente mais de 150 eventos em média por ano.

Segundo a FIVB, as indicações para a eleição à presidência foram abertas em 15 de março de 2024 e encerradas em 15 de julho de 2024, quatro meses antes do Congresso. E a única candidatura recebida foi a de Fabio Azevedo, cuja elegibilidade foi confirmada após verificação de integridade realizada pelo Comitê Consultivo Eleitoral da FIVB.

