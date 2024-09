A- A+

Sport Fabricio Domínguez não viaja com elenco e desfalca Sport contra o Mirassol Cabeça de área ainda se recupera de uma entorse no tornozelo direito

O Sport terá um desfalque de peso para encarar o Mirassol, na noite deste domingo (29), pela Série B. Se recuperando de uma entorse no tornozelo direito, o volante Fabricio Domínguez não viajou com o elenco para o compromisso deste final de semana.

Na última quinta-feira (29), o uruguaio chegou a participar dos trabalhos junto ao grupo, no CT José de Andrade Médicis, enquanto a imprensa pôde acompanhar a movimentação. Entretanto, sem estar 100%, Domínguez será resguardado para a sequência da competição.

Sem o jogador, que é o artilheiro da equipe na Série B, ao lado de Zé Roberto, com sete gols, Pepa deve acionar Julián Fernández ao lado de Felipe na cabeça de área. Foi assim contra o Paysandu, quando Fabricio também foi ausência pelo lado rubro-negro.

Válida pela 29ª rodada da Série B, a partida entre Mirassol e Sport será realizada às 18h30 deste domingo, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

Terceiro colocado, com 46 pontos, o time pernambucano defende uma invencibilidade de seis partidas no campeonato. Com a mesma pontuação, mas com dois gols de saldo a menos, a equipe paulista ocupa a quarta posição.

