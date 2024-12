Fape finaliza 2024 com recorde de inscrições nos Jogos Universitários de Pernambuco

A- A+

A Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes (FAPE) finalizou 2024 com recorde de instituições de ensino e atletas inscritos ns Jogos Universitários de Pernambuco (JUPs). Foram, ao todo, 1.741 competidores competidores, vindos de 31 universidades de 18 municípios do Estado.

A primeira posição na classificação geral foi para a Uninassau Recife, que encerra o ano como maior vencedora dos JUPs 2024. Em segundo lugar está a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e, em terceiro, a Universidade de Pernambuco (UPE).

Foram promovidos torneios de diversos esportes ao longo de todo o ano, com modalidades masculina e feminina, como basquete, futsal, handebol, vôlei, atletismo, natação, tênis, futevôlei, e-sports, dentre outros. As competições, além de contribuirem para o ranking geral do Estado, também serviam como preparação dos atletas para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).

Presente em todas as competições da CBDU, Pernambuco também sediou o JUBs Fut, em abril, com apoio da Prefeitura do Recife. Como premiação por liderar o ranking nacional, a organização ganhou também a chance de receber a primeira edição do Nordestão Universitário.

As universidades pernambucanas também tiveram destaque nacional em 2024. A Uninassau conquistou, em 2024, o Troféu Eficiência Professor Luizão, com 1.922 pontos, e tornou-se heptacampeã nacional entre as faculdades.Outras instituições de Pernambuco também integram o ranking, como a UFPE (17º lugar, com 373 pontos) e a UPE (38º lugar, com 135 pontos).

