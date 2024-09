Fenerbahçe x Galatasaray: saiba onde assistir o clássico turco

A- A+

Fenerbahçe e Galatasaray prometem fazer mais um clássico quente no Campeonato Turco. Neste sábado (21), a partir das 14h, no Ülker Stadyumu, os tradicionais clubes turcos vão disputar a liderança, já que chegam colados, com apenas dois pontos de diferença.

Donos de 100% de aproveitamento, o Galatasaray é o atual líder da SüperLig. Em cinco partidas, os Leões venceram todos os seus adversários, incluindo duas goleadas com cinco gols marcados em cada duelo.

Porém, o time do lado europeu de Istambul não teve a mesma regularidade nos outros torneios. Na estreia da temporada, o Galatasaray foi goleado pelo Besiktas na Supercopa da Turquia e caiu na Liga dos Campeões ainda na fase classificatória, perdendo para o Young Boys-SUI.

Na última janela de transferências, os Leões foram donos de uma das contratações mais inesperadas, a chegada o atacante Victor Osimhen, que pertence ao Napoli. O chegada foi por empréstimo.

Por outro lado, a campanha do Fenerbaçhe é bem parecida. Vice-líderes, os Canários possuem quatro vitórias e um empate no Campeonato Turco. Na classificatória da Champions League também teve insucesso e foi eliminado pelo Lille.

O grande furor que o Fener fez na temporada foi a definição do seu novo técnico, o português José Mourinho. O "Special One" chegou com grande festa e já entregou grandes frases de efeito no lado oriental de Istambul.

Fenerbahçe x Galatasaray - prováveis escalações

Fenerbahçe - Livakovic; Muldur, Rodrigo Becão, Söyüncü e Osterwolde; Szymanski, Yüsek, Fred e Saint-Maximin; Tadic e En-Nesyri. Treinador: José Mourinho

Galatasaray - Muslera; Ayhan, Davison Sanchez, Bardakci e Kutlu; Lucas Torreira, Gabriel Sara, Akgün, Mertens e Baris Yilmaz; Batshuayi. Treinador: Okan Buruk

Fenerbahçe x Galatasaray - saiba onde assistir

Transmissão: ESPN3/Disney+

Horário: 14h

Data: 21/09

Local: Ülker Stadyumu (Istambul/Turquia)

