BRASIL Filho de pedreiro, Léo Batista aprendeu com o pai, evitava o desperdício e fazia artesanato "Antes de jogar alguma coisa fora, sempre penso se ela teria outra finalidade", contou, em entrevista, o apresentador, morto aos 92 anos no domingo (19)

Léo Batista, ícone do jornalismo esportivo brasileiro que morreu no domingo (19) aos 92 anos em decorrência de um tumor no pâncreas, contou em entrevista ao GLOBO em 2021 sobre o que aprendeu com o pai pedreiro e explicou que sempre pensava duas vezes antes jogar alguma coisa fora.

– Antes de jogar alguma coisa fora, sempre penso se ela teria outra finalidade. Meu pai era pedreiro e, quando garoto, eu o ajudava. Acho que comecei a desenvolver habilidades manuais naquela época — contou.





A habilidade foi ainda mais útil na pandemia. Entre leituras e muitas palavras cruzadas preenchidas, Léo se dedicou ao artesanato. Ele contou que sua produção foi tão intensa que “daria para encher o estoque de uma loja de tamanho razoável”.

Com restos de azulejo, o jornalista fez bandejas bonitas para servir café e água com fundo de garrafa pet. Com o mesmo material, confeccionou flores e as usou em quadros, sempre com uma frase inscrita.

– Em um deles coloquei uma que diz: “É proibido colher flores menos ao vento, que não sabe ler”. Coleciono frases interessantes, curiosas, e gosto de emoldurá-las em forma de quadros para pendurar na parede do meu ateliê – explicou Léo.

Ele também transformava garrafas plásticas em canecas e regador, latas de alumínio em porta-lápis, e pedaços de madeira em prateleiras para cozinha ou porta-chaves de parede.

Léo Batista morreu no hospital Hospital Rios D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com um tumor no pâncreas, o jornalista deu entrada no hospital no dia 6 de janeiro, em decorrência de um quadro de desidratação e dor abdominal. Ele ficou internado na UTI da unidade nos últimos dias, mas não resistiu.

