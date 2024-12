A- A+

FUTEBOL DE VÁRZEA Finais do Recife Bom de Bola 2024 acontecem neste fim de semana; confira finalistas Jogos serão realizados no sábado (7) e no domingo (8), na Ilha do Retiro

O Recife Bom de Bola 2024 irá conhecer seus campeões neste fim de semana. Entre o sábado (7) e o domigo (8), oito categorias lutam pelo título do maior campeonato de várzea do mundo. As partidas serão realizadas no estádio Ilha do Retiro.

Ao total, foram 16.290 atletas divididos por 543 equipes nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, veterano, aberto feminino e aberto masculino. Somando com as finais, serão 1.210 jogos realizados.

Arbitragem

A Secretaria de Esportes disponibilizou uma formação para todos os interessados em atuar na arbitragem do Recife Bom de Bola 2024. Ao todo, foram 65 participantes.

O curso focou no estuda da aplicação das regras do futebol, além das explanações teóricas, com debates, palestras e aulas práticas.

O Recife Bom de Bola é realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes.

Finais do futsal

As finais do futsal aconteceram no mês de agosto. Os vencedores foram Colégio Elo (categoria Sub-14 feminino); Capibaribe Preto (Sub-15 masculino); Vitória de Santo Antão (adulto feminino); e Seleção da Mustardinha (adulto masculino). Foram 3.275 atletas divididos por 183 equipes.

Confira datas e horários das finais do Recife Bom de Bola 2024:

Sub-11:

Sport Recife B x Retrô FC

Sábado (7), 8h

Sub-17:

Futebol e Recreação Santiago x Pelotas F.C. Torre

Sábado (7), 9h30

Sub-20:

Futebol e Recreação Santiago x Levantou Poeira F.C.

Sábado (7), 13h30

Sub-15:

RC Camaragibe x Estrela do Norte

Sábado (7), 15h15

Sub-13:

Tubarões de Boa Viagem F.C. B x Sport Recife

Domingo (8), 8h

Veterano:

Joselia F.C. x Mogi Mirim

Domingo (8), 9h30

Aberto feminino:

União Beraldense x Lions Futebol Clube

Domingo (8), 13h30

Aberto masculino:

GM Futebol Clube x Salgado F.C.

Domingo (8), 15h15.

