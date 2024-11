A- A+

Futebol Flamengo x Atlético-MG: confira escalações e onde assistir final da Copa do Brasil Primeiro confronto será neste domingo (3), no Maracanã, com a volta marcada para o dia 10, na Arena MRV

Chegou novembro, o mês das grandes finais no futebol sul-americano. Antes das decisões da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América, o primeiro grito de campeão sairá na Copa do Brasil. Neste domingo (3), no Maracanã, Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no duelo de ida. A volta será dia 10, na Arena MRV.

Coincidência

Mais um carioca pelo caminho. Assim como na Libertadores, em que o desafiante na final será o Botafogo, o Atlético terá mais um obstáculo vindo do Rio de Janeiro no caminho para a glória. Com um histórico que faz o encontro ser considerado uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil.

Flamengo e Atlético já se enfrentaram em duas finais no passado. Em 1980, os cariocas levaram a melhor, ganhando o Brasileirão. O troco dos mineiros veio em 2022, superando o adversário na Supercopa do Brasil.

Na Copa do Brasil, foram seis jogos válidos por três fases eliminatórias. O Flamengo levou a melhor em duas, enquanto o Atlético se classificou em uma - em 2014, ano em que faturou a taça da competição, perante o Cruzeiro.

Times

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, tem dois desfalques e duas dúvidas para o confronto. O volante Erick Pulgar e o atacante Bruno Henrique estão suspensos. Além disso, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro David Luiz se recuperam de dores musculares e têm presença incerta. No lado do Atlético, comandado por Gabriel Milito, os vetados são Fausto Vera e Deyverson - que já atuaram por Corinthians e Cuiabá, respectivamente, na competição.

"Sabemos das dificuldades que enfrentaremos lá. Temos de virar a chave. Vimos que uma série, muitas vezes, se define no primeiro jogo ou é encaminhada. Precisamos de cuidado, atenção e respeito porque é um jogo que vale muito para gente", afirmou o diretor de futebol e ex-goleiro do Atlético, Victor Bagy.

Hoje treinadores, Filipe Luís e Gabriel Milito já se enfrentaram uma vez como atletas. Em 2007, quando o comandante do Atlético era zagueiro do Barcelona e o treinador do Flamengo atuava como lateral-esquerdo do Deportivo La Coruña. O Barça ganhou por 2x1, no Camp Nou, com gols de Xavi e Ronaldinho (ex-atleta do Galo). Cristian González fez para os visitantes.

Arbitragem

Rafael Klein será o árbitro do confronto, com os assistentes Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia. O VAR ficará a cargo de Caio Max Augusto Vieira.

No jogo da volta, o homem do apito será Raphael Claus. Neuza Ines Back e Danilo Ricardo Simon Manis fecham o trio de arbitragem. Daiane Muniz estará à frente do VAR.

O campeão da Copa do Brasil irá faturar mais de R$ 90 milhões, sendo R$ 73,5 milhões na decisão. O vice-campeão, por sua vez, leva R$ 31,5 milhões.

Ficha técnica

Flamengo

Ross; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta; Michael e Gabigol. Técnico: Filipe Luís

Atlético-MG

Éverson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Scarpam Otávio, Alan Franco e Guilherme Arana; Vargas, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Local: Maracanã (Rio de Janeiro/RJ)

Horário: 16h

Árbitro: Rafael Klein (RS). Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Transmissão: Globo, Sportv e Premiere FC

