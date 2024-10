Árbitros que fizeram VAR nos últimos jogos de Flamengo e Fluminense são afastados pela CBF

A- A+

Após fim de semana repleto de polêmicas de arbitragem no Campeonato Brasileiro, os responsáveis pelo VAR nos duelos do último sábado, de Flamengo x Juventude, e Vitória x Fluminense, foram afastados pela CBF. Tanto Diego Pombo Lopez, que estava na partida do rubro-negro, quanto Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral na do tricolor, atuariam em partidas da 34ª rodada Série B da competição, nesta segunda-feira. A informação foi primeiramente publicada pelo GE.

De acordo com com documento divulgado pela Comissão de Arbitragem da CBF um dia depois dos jogos da dupla carioca, os mesmos foram retirados da escala por estarem em "avaliação de desempenho técnico".

Diego Pombo Lopez estava escalado para América-MG x Sport, no estádio independência, e foi substituído por Philip Georg Bennett. Já Rodrigo, que iria ser o responsável pelo VAR em Ituano x Santos, no Novelli Júnior, deu lugar a Adriano de Assis Miranda.

Veja comunicados de alteração do VAR:

Na vitória do Flamengo de 4 a 2 sobre o Juventude, no Maracanã, as grandes reclamações da equipe de Caxias do Sul foram por conta de dois lances capitais: o pênalti marcado em cima de Gerson, em trombada com Mandaca, quando o jogo estava empatado e a expulsão de Nenê. O árbitro Braulio da Silva Machado alegou que o meia o ofendeu, aplicando dois cartões amarelos seguidos.

O time gaúcho ironizou a situação em uma de suas redes sociais. Confira:

Se isso aqui é pênalti, sou uma Brastemp lava e seca https://t.co/izsr5iKZ5n — E.C. Juventude (@ECJuventude) October 26, 2024

Na derrota do Fluminense de 2 a 1 para o Vitória, no Barradão, os tricolores ficaram revoltado com a marcação de pênalti de Lima em Matheuzinho, já nos minutos finais da partida. Em coletiva de imprensa realizada após o jogo, o técnico da equipe carioca Mano Menezes não perdoou o árbitro Flavio Rodrigues de Souza, classificando a decisão como "mandrake".

O tricolor carioca questionou o lance também em uma de suas redes sociais:

Ele não vai checar. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 26, 2024

Veja também

SÉRIE B Como melhor visitante da competição, Sport encara América-MG, que ainda não foi derrotado em casa