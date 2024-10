Ídolo da Itália, Totti diz que pode voltar a jogar aos 48 anos: 'Há duas equipes interessadas'

A- A+

Campeão da Copa do Mundo com a Itália em 2006, Francesco Totti diz que considera seriamente uma "desaposentadoria". O ídolo da Roma e da seleção nacional, hoje com 48 anos, destacou que a intenção de voltar aos gramados não é uma "piada", em entrevista durante o ‘EA World Legends Padel Tour’, em Miami.

Na entrevista, Totti ressaltou que ao menos duas equipes sondam seu retorno, que poderia ocorrer já no próximo ano.

"Não, não é uma piada.Temos que ver o que minha cabeça e meu corpo me dizem. A cabeça já sabe a resposta, enquanto o corpo terei que ver como reage. Há duas equipes interessadas. Quem sabe o que o próximo ano trará?", ressaltou o jogador.

O italiano destacou, ainda, que tem mantido a forma com os jogos de padel. Ele destacou que, para voltar ao futebol, precisaria se engajar em treinamentos específicos durante dois meses.

"Posso dizer que chegarei a tempo para as finais do padel, já que estão no final de novembro. Para o futebol são necessários dois meses de treinamento", disse Totti.

Totti antes da Itália levantar a taça da Copa do Mundo em 2006 - Foto: Reprodução/Internet

