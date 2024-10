A- A+

Ajuda Seleção pernambucana de basquete masculino Sub-16 cria arrecadação para participar de torneio no RJ Mais de R$ 4 mil já foram arrecadados e a meta final é de R$ 18 mil com o objetivo de garantir a viagem de 12 atletas para a Etapa Nacional do Campeonato Brasileiro de Seleções em Nova Friburgo

Atletas da seleção pernambucana de basquete masculino Sub-16 precisam de ajuda para participar da Etapa Nacional do Campeonato Brasileiro de Seleções, que será disputada no Rio de Janeiro.

A competição vai ser realizada entre os dias 3 e 11 de novembro em Nova Friburgo, cerca de 136 km de distância da capital fluminense.

Os familiares dos atletas pernambucanos criaram uma arrecadação online (clique aqui) para viabilizar a ida dos jovens para o torneio. O recurso vai ser utilizado para a compra de passagens aéreas.

As doações podem ser feitas por meio do Pix através da chave: [email protected].

Mais de R$ 4 mil já foram arrecadados e a meta final é de R$ 18 mil.

Os atletas que vão representar Pernambuco são: João Vinicius, Lucas Hebert, Breno Ferreira, Guilherme Vinicius 5, Wellerson Lucas, Júlio Cesar, Eduardo Pina, Giacomelli, Silas Miguel, Iury Oliveira, Kauã Rubem, Rafael Rebelo, e Estevão Júlio.

Etapa Final

Para chegar a disputar a etapa final do Brasileiro de Seleções Estaduais, os jovens atletas de Pernambuco garantiram a vaga durante a Etapa Nordeste, realizada no início do mês.

O torneio foi disputado no Ginásio do Sport, na Ilha do Retiro, e contou com as participações das seleções de Paraíba, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Pernambuco venceu a Paraíba por 71 a 43 na final e ficou com o título da Etapa Nordeste. A Etapa Nacional terá seleções de todas as regiões do Brasil: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

