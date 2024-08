A- A+

Incentivo FMO completa valor para atleta de karatê do Recife participar do Pan-Americano da modalidade A Folha de Pernambuco contou a história de Appolo Silva, que vai disputar pela segunda vez o torneio internacional entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro.

A Faculdade de Medicina de Olinda (FMO) completou o valor que faltava para Appolo Silva, atleta de karatê, participar do Pan-Americano da modalidade em São Bernardo do Campo, interior do São Paulo.

A competição vai acontecer entre os dias 26 de agosto a 1º de setembro.

A reportagem da Folha de Pernambuco contou a história do jovem atleta de 18 no início da semana.

Ele precisava R$ 4,5 mil para ajudar nos custos de viagem e material de competição (luvas, caneleiras, kimonos).

Appolo conseguiu R$ 1.900,00 por doações e a FMO contribuiu com R$ 2.600,00 nesta quinta-feira (15).

Dona Sílvia, mãe de Appolo que o adotou aos oito meses de vida, celebrou a ajuda que o filho recebeu.

"Estou muito feliz pela FMO ter patrocinado e ajudado meu filho. Desde os quatro anos que eu vivo numa luta, porque ele treina e viaja muito. As despesas são grandes e eu crio ele sozinha. Só espero que ele se dê bem e que tenha um futuro brilhante no esporte".

Appolo Silva, ao lado da mãe Dona Sílvia, recebe apoio da FMO. Foto: Jorge Gregório/FMO.

O jovem atleta também agradeceu o apoio e espera que outros esportistas com situações parecidas também recebam ajuda.

"Muito grato por essa oportunidade que a FMO está me dando de poder disputar a competição. Espero que outros empresários vejam isso e façam para outros atletas que estejam precisando".

Appolo tem a expectativa de alcançar bons resultados no torneio. "Trazer essa medalha de ouro para o Brasil e Pernambuco".

Ricarda Samara, diretora de relações internacionais da FMO, ressaltou que esse incentivo à prática esportiva faz parte da história da faculdade.

"A FMO está ajudando o nosso atleta Appolo que vai viajar. Está no DNA da nossa instituição. Nosso diretor diretor-geral Inácio de Barros de Melo Neto entende e apoia o esporte como um agente de transformação social", disse.

Conheça a história de Appolo

Appolo Silva tem 18 anos e mora no Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife.

Apesar da pouca idade, Appolo já tem um currículo vitorioso: já são mais de 50 títulos estaduais e 10 conquistas a nível nacional, em sua trajetória.

O jovem sempre gostou de praticar esportes. Aos quatro anos de idade, ele fazia natação, futebol e karatê.

Com o passar do tempo, passou a se dedicar à luta.

Aos nove anos, competiu pela primeira vez, levando logo de cara o título do Campeonato Pernambucano e Brasileiro. Aos 11, o jovem já alcançava a faixa preta da modalidade.

