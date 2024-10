Sport: confira datas e horários dos duelos contra Chapecoense e Ponte Preta

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada dos duelos da antepenúltima e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, confirmando datas e horários dos confrontos do Sport diante da Chapeconese e da Ponte Preta.

De acordo com o documento, o Leão recebe a Chapecoense no dia 9 de novembro (sábado), às 18h30, na Ilha do Retiro. Em seguida, visita a Ponte Preta no dia 16 (sábado), às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli.

Antes, o Rubro-negro enfrenta o América-MG e Operário. Nesta segunda-feira (28), o Leão visita o Coelho às 21h, na Arena Independência. Depois, duela contra o Operário no dia 4 de novembro (segunda-feira), às 18h30, no Germano Krüger.

Agora, faltam apenas a confirmação dos detalhes da última partida da Segundona, contra o Santos, na Ilha do Retiro.

Sport na Série B

Na luta pelo acesso à elite do futebol nacional, o Sport ocupa a vice-liderança da Segundona, com 59 pontos, mesma pontuação do líder Santos. O próximo compromisso do Leão será diante do América-MG, nesta segunda-feira (28), às 21h, fora de casa.

