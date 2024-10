A- A+

Cerimônia Bola de Ouro 2024: veja indicados, horário e onde assistir premiação que tem Vini Jr. como favorito O atacante brasileiro do Real Madrid se destacou na temporada 2023/2024 sendo fundamental para os títulos do Campeonato Espanhol e Champions League; brasileiras disputam no feminino

Grande prêmio individual do futebol mundial, a cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2023/2024 acontece nesta segunda-feira (28), a partir das 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. A premiação dada pela revista France Football tem Vini Jr. como favorito no masculino e as brasileiras Gabi Portilho e Tarciane na disputa feminina.

Dos 30 indicados ao prêmio masculino, Vini Jr. é o único brasileiro da lista. Apesar da presença solitária, ele é o grande favorito pela temporada realizada no Real Madrid, que terminou com 26 gols e 11 assistências em 49 partidas disputadas entre clube e Seleção Brasileira.

Além do bom desempenho em números, o atacante revelado no Flamengo foi peça fundamental para os títulos do Campeonato Espanhol e da Champions League conquistados pelo Real Madrid. Vini, inclusive, marcou mais uma vez na final do principal torneio europeu entre clubes.

Vini Jr. brilhou no Real Madrid na última temporada. Foto: JAVIER SORIANO/ AFP.

Vini Jr. pode fazer o Brasil voltar a ter um jogador eleito o melhor do mundo. A última vez que isso aconteceu foi em 2007, quando Kaká superou Cristiano Ronaldo e Messi pelo desempenho no Milan.

Outros nomes de destaque entre os finalistas estão os atacantes Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/ Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona) e o meia Jude Bellingham (Real Madrid).

O último prêmio da Bola de Ouro foi entregue ao argentino Lionel Messi, maior vencedor da premiação. A atuação na Copa do Mundo de 2022 foi responsável pela oitava conquista individual do jogador do Inter Miami. Ele e Cristiano Ronaldo, segundo maior vencedor com 5 Bolas de Ouro, estão fora da disputa deste ano.

Messi conquistou sua oitava Bola de Ouro no ano passado. Foto: FRANCK FIFE/AFP

Disputa feminina

O principal prêmio na categoria feminina conta com duas brasileiras entre as 30 finalistas. As duas são atletas do Corinthians e se destacaram na campanha brasileira medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris: a atacante Gabi Portilho e a zagueira Tarciane.

O Brasil melhorou o desempenho em relação ao último prêmio, que teve apenas a atacante Debinha entre as 30 indicadas.

Gabi Portilho marcou gols importantes na campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Foto: Rafael Ribeiro/CBF.

Outros prêmios da Bola de Ouro

Além de eleger o melhor jogador e a melhor jogadora da temporada, a cerimônia da Bola de Ouro tem outras premiações importantes no evento.

O melhor goleiro recebe o Troféu Yashin desde 2018. Neste ano, nenhum brasileiro está entre os dez finalistas.

O destaque entre os jovens atletas até 21 anos recebe o Troféu Kopa. Ao contrário do último ano, o Brasil tem um representante nesta segunda (28) com Savinho, atualmente no Manchester City.

Atual jogador do Manchester City, Savinho atuou pelo Girona na última temporada com muito destaque. Foto: LLUIS GENE / AFP

Os outros prêmios são: Clube do ano ao mais vitorioso em todas as categorias; Treinador do ano ao melhor treinador de um clube ou seleção masculina e feminina; Troféu Gerd Müller ao jogador com mais gols por seleção e clube na temporada 2023/24 e o Prêmio Sócrates de reconhecimento a atletas envolvidos em causas sociais.

Bola de Ouro 2024: onde assistir?



TNT (Canal fechado) e Max (Streaming).

Confira os indicados ao prêmio



Jogadores disputando a Bola de Ouro



Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Hakan Çalhanoglu (Turquia, Inter de Milão)

Dani Carvajal (Espanha, Real Madrid)

Rúben Dias (Portugal, Manchester City)

Artem Dovbyk (Ucrânia, Dnipro / Girona / Roma)

Phil Foden (Inglaterra, Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Espanha, Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Mats Hummels (Alemanha, Borussia Dortmund)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique)

Toni Kroos (Alemanha, Real Madrid)

Ademola Lookman (Nigéria, Atalanta)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milão)

Kylian Mbappé (França, Paris Saint-Germain / Real Madrid)

Martin Odegaard (Noruega, Arsenal)

Dani Olmo (Espanha, Leipzig / Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra, Manchester City / Chelsea)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Rodri (Espanha, Manchester City)

Antonio Rüdiger (Alemanha, Real Madrid)

Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal)

William Saliba (França, Arsenal)

Federico Valverde (Uruguai, Real Madrid)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Espanha, Athletic Club)

Florian Wirtz (Alemanha, Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Suíça, Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)



Jogadoras disputando a Bola de Ouro:



Barbra Banda (Zâmbia, Shanghai RCB / Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra, Barcelona / Chelsea)

Mariona Caldentey (Espanha, Barcelona / Arsenal)

Tabitha Chawinga (Malawi, Paris Saint-Germain / Lyon)

Grace Geyoro (França, Paris Saint-Germain)

Manuela Giugliano (Itália, Roma)

Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)

Patricia Guijarro (Espanha, Barcelona)

Giulia Gwinn (Alemanha, Bayern de Munique)

Yui Hasegawa (Japão, Manchester City)

Ada Hegerberg (Noruega, Lyon)

Lauren Hemp (Inglaterra, Manchester City)

Lindsey Horan (EUA, Lyon)

Lauren James (Inglaterra, Chelsea)

Marie-Antoinette Katoto (França, Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (EUA, Chicago Red Stars)

Sjoeke Nüsken (Alemanha, Chelsea)

Ewa Pajor (Polónia, Wolfsburg / Barcelona)

Salma Paralluelo (Espanha, Barcelona)

Gabi Portilho (Brasil, Corinthians)

Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)

Mayra Ramírez (Colômbia, Levante / Chelsea)

Trinity Rodman (EUA, Washington Spirit)

Lea Schüller (Alemanha, Bayern de Munique)

Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

Sophia Smith (EUA, Portland Thorns)

Mallory Swanson (EUA, Chicago Red Stars)

Tarciane (Brasil, Corinthians / Houston Dash)

Glódís Viggósdóttir (Islândia, Bayern de Munique)



Jogadores disputando o Troféu Yashin (Melhor Goleiro)



Diogo Costa (Portugal, Porto)

Gianluigi Donnarumma (Itália, Paris Saint-Germain)

Gregor Kobel (Suíça, Borussia Dortmund)

Andriy Lunin (Ucrânia, Real Madrid)

Mike Maignan (França, Milan)

Giorgi Mamardashvili (Geórgia, Valencia)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Unai Simón (Espanha, Athletic Club)

Yann Sommer (Suíça, Inter de Milão)

Ronwen Williams (África do Sul, Mamelodi Sundowns)



Jogadores disputando o Troféu Kopa (Melhor Jovem)



Pau Cubarsí (Espanha, Barcelona)

Alejandro Garnacho (Argentina, Manchester United)

Arda Güler (Turquia, Real Madrid)

Karim Konaté (Costa do Marfim, Salzburg)

Kobbie Mainoo (Inglaterra, Manchester United)

João Neves (Portugal, Benfica / Paris Saint-Germain)

Savinho (Brasil, Girona / Manchester City)

Mathys Tel (França, Bayern de Munique)

Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)

Warren Zaïre-Emery (França, Paris Saint-Germain)

