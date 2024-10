América-MG x Sport: veja escalações e onde assistir confronto direto na Série B

A- A+

Embalado por duas vitórias dentro de casa contra Botafogo-SP e Guarani, o Sport visita o América-MG pela 34ª rodada da Série B. O duelo acontece nesta segunda-feira (28), às 21h (horário de Brasília), no estádio Independência.

O Sport é o atual vice-líder da segunda divisão com 59 pontos, empatado na pontuação com o Santos (1º). O América-MG é o 8º colocado com 49 pontos e ainda tem chances de buscar o acesso.

Enquanto o Leão se aproximou de garantir a vaga na primeira divisão com os últimos resultados, o Coelho teve três tropeços, sendo dois empates e uma derrota contra Avaí, Goiás e Operário-PR, respectivamente, e precisa da vitória diante dos rubro-negros para seguir vivo na disputa.

O confronto em Minas Gerais marca o início de uma sequência de partidas para o Sport contra adversários diretos na briga pelo acesso, ambas longe da Ilha do Retiro.

Além do Coelho, a equipe pernambucana encara o Operário-PR (7º), em Ponta Grossa (PR), na rodada seguinte.

Para a partida contra o América-MG, o técnico Pepa conta com alguns retornos importantes de jogadores que ficaram de fora da última partida por suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Fabricio Domínguez, Tití Ortiz e Pedro Vilhena voltam a ser opção para treinador. A tendência é que os dois primeiros entrem entre os titulares e o último fique como opção no banco de reservas.

Quem não se recuperou foi o volante argentino Julián Fernandez. O atleta sentiu um desconforto na panturrilha direita na partida contra o Botafogo-SP e não viajou para Belo Horizonte com o elenco.

Felipe, portanto, deve seguir como titular no meio-campo assim como foi no duelo diante do Guarani, na última rodada.

O América-MG tem o retorno do capitão Juninho, que cumpriu suspensão no último jogo contra o Operário-PR. Já o lateral-esquerdo Marlon deve desfalcar o time por uma lesão muscular e Nicolas deve ser o substituto.

Um dos principais responsáveis pela melhora do Sport na Série B desde a chegada do técnico Pepa é o jovem Chrystian Barletta.

São cinco gols marcados em 11 jogos com o português no comando da equipe. Esse desempenho fez o atacante igualar na artilharia da equipe leonina na segunda divisão ao lado de Fabricio Domínguez, com oito gols.

Essa evolução de Barletta foi acentuada nesta reta final da Série B. Nas últimas cinco partidas, em que o Sport venceu quatro e perdeu uma, o atacante fez quatro gols e deu uma assistência. A única derrota, contra o Operário-PR, aconteceu na partida em que o atleta não participou de gol.

Na vitória diante do Guarani, ele teve grande participação com um gol, uma assistência e iniciou a jogada que terminou com Chico balançando as redes e fechando a goleada por 4 a 0.

"Foi uma das melhores partidas da minha carreira. Fico muito feliz com esse carinho da torcida. Estou conseguindo desempenhar meu futebol por esse acolhimento desde o início do ano. Minha família está bem aqui. Esse ano está sendo bom para mim e quero conseguir esse sonho [acesso] junto com o Sport", destacou Barletta.

Reencontro com Lisca

Lisca comemorando com a torcida vitória do Sport. Foto: Rafael Bandeira/Sport Club do Recife

Atual técnico do América-MG, Lisca vai reencontrar o Sport pela primeira vez desde a curta e conturbada passagem pela equipe em 2022.

O treinador chegou ao Leão no dia 30 de junho daquele ano e rolou até declaração de "sonho realizado" por comandar a equipe rubro-negra na apresentação oficial.

O fim do sonho veio rápido e a trajetória de Lisca no Sport acabou no dia 18 de julho com apenas quatro partidas realizadas (uma vitória e três empates).

O último capítulo dessa história aconteceu na partida contra o Vila Nova, na Ilha do Retiro. Antes da bola rolar, saíram notícias do acerto de Lisca com o Santos e os torcedores rubro-negros se revoltaram com o técnico durante o jogo e arremessaram líquidos na direção da área técnica.

Lisca negou o acerto com o Santos na entrevista pós-jogo, mas no dia seguinte pediu demissão do Leão e passou a comandar o Peixe na Série A.

Ficha técnica:

Sport

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Felipe, Fabricio Domínguez e Tití Ortiz; Lucas Lima; Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho. Técnico: Pepa.

América-MG

Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Nicolas; Alê, Juninho e Elizari; Rodriguinho, Daniel Júnior e Brenner. Técnico: Lisca

Local: Independência (Belo Horizonte/MG)

Horário: 21h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

VAR: Diego Pombo Lopez (FIFA/BA)

Transmissão: TV Brasil, Premiere e Canal GOAT.

