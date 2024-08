Flamengo x Bolívar e Nacional x São Paulo: veja horário e onde assistir aos jogos da Libertadores

A- A+

Nacional-URU e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira, dia 15, às 19h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.



De maneira exclusiva, o Paramount+ (streaming) transmite ao vivo o confronto no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai.



Já Flamengo e Bolívar-BOL entram em campo, também nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). A ESPN (TV fechada) e o Disney+ (streaming) transmitem ao vivo o confronto no Maracanã, no Rio de Janeiro.





Qual é o horário de Nacional-URU x São Paulo pela Libertadores?

Nacional-URU e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília).

Qual é o horário de Flamengo e Bolívar pela Libertadores?

Flamengo x Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília).



Onde assistir a Nacional-URU x São Paulo na Libertadores

Data: 15/08/2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Gran Parque Central, em Montevidéu, Uruguai

Onde assistir: Paramount+

Onde assistir Flamengo e Bolívar pela Libertadores?

Data: 15/08/2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro-RJ

Onde assistir: ESPN e Disney+

Escalação do Nacional-URU

Provável escalação: Luis Mejía; Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Báez; Lucas Sanabria, Christian Oliva e Alexis Castro; Galeano, Zabala e Federico Santander. Técnico: Martín Lasarte.

Escalação do São Paulo

Provável escalação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Escalação do Flamengo

Rossi, Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Pedro e Luiz Araújo. Técnico: Tite.

Escalação do Bolívar

Lampe, Jesús Sagredo, Orihuela, José Sagredo e Fernández; Justiniano, R. Vaca, Bruno Sávio e Saucedo; Patito Rodríguez e Oviedo. Técnico: Flavio Robatto.

