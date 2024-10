Flamengo joga bem, bate Corinthians e constrói vantagem na semi da Copa do Brasil

A- A+

O Flamengo largou na frente do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Com boa atuação, o Rubro-negro venceu o rival paulista, por 1x0, na noite desta quarta-feira (2), no Maracanã. O duelo decisivo está marcado para o próximo dia 20, às 16h, na Neo Química Arena. O time carioca joga pelo empate para chegar à decisão.

Ataque contra defesa. Este foi o resumo do primeiro tempo no Maracanã. A vantagem construída pelo Flamengo foi um reflexo do que o time produziu em campo, e do que queria o técnico interino Filipe Luís, que estreou no comando da equipe da Gávea. Se não fosse pelo goleiro Hugo Souza, o Rubro-negro poderia ter ido para o intervalo com um placar elástico.

O goleiro corintiano fez três grandes intervenções quando o placar ainda estava empatado. Duas vezes em chutes de Arrascaeta, e uma em tentativa de Gabigol. Aos 31 minutos, no entanto, o arqueiro pouco pôde fazer.

Em investida pelo lado esquerdo, Bruno Henrique acionou Alex Sandro em profundidade. Livre, o lateral-esquerdo ameaçou cruzar e arrematou direto para gol, no contrapé de Hugo, para fazer 1x0. Atordoado com o ritmo flamenguista, o Corinthians só deu sua primeira finalização aos 40 minutos, mas Garro parou em bela defesa de Rossi.

Traves evitam mais gols

Com um Corinthians mais presente no ataque, o segundo tempo não teve bola na rede, mas não foi por falta de oportunidades. Aliás, Gabigol até chegou a deixar sua marca, mas viu o VAR anular o lance por impedimento.

No mais, Bruno Henrique, de cabeça, e De la Cruz, em bela cobrança de falta, pararam no travessão. Pelo lado do Corinthians, Romero, de dentro da área, carimbou a trave esquerda de Rossi. Com boa atuação, Hugo Souza também evitou que o Flamengo ampliasse o placar, ao fazer grandes defesas em tentativas de Léo Ortiz e Gerson.

