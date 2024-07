Flamengo x Cuiabá e mais: saiba onde assistir ao vivo os jogos da Série A neste sábado (6)

A- A+

A Série A do Campeonato Brasileiro chega a sua 15ª rodada neste sábado (6), envolvendo busca por consolidação na liderança, disputa pelo G-6 e luta pela distância da zona de rebaixamento nos dois primeiros jogos.

Às 20h, o São Paulo recebe o RB Bragantino no estádio Morumbis. O Tricolor, que ocupa a quinta colocação com 24 pontos, poderá ser ultrapassado pela equipe de Bragança caso seja derrotado.

Mesmo com uma possível derrota do São Paulo, as duas equipes irão ocupar o G-6, zona que classifica para a Pré-Libertadores.

Onde assistir São Paulo x RB Bragantino?

O duelo entre São Paulo x RB Bragantino será transmitido pelo Premiere (TV fechada).

Também às 20h, Flamengo e Cuiabá entram em campo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Líder do campeonato, o Rubro-negro não perde em casa pelo Brasileirão desde abril. A última derrota aconteceu contra o Botafogo, por 2x0.

Há quatro jogos sem vencer, o Cuiabá ocupa o 15º lugar na tabela, com 13 pontos em 14 jogos. Para continuar fora da zona de rebaixamento, o Auriverde terá a dura missão de vencer o líder fora de casa.

Onde assistir Flamengo x Cuiabá?

O confronto entre Flamengo e Cuiabá terá transmissão do Premiere (TV fechada).

Veja outros jogos da 15ª rodada do Brasileirão:

Fortaleza x Fluminense - 07/07, 16h

Juventude x Grêmio - 07/07, 16h

Cruzeiro x Corinthians - 07/07, 16h

Internacional x Vasco - 07/07, 18h

Vitória x Criciúma - 07/07, 18h30

Atlético-GO x Athletico-PR - 07/07, 18h30

Palmeiras x Bahia - 07/07 - 18h30

Botafogo x Atlético-MG - 07/07, 20h30

