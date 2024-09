Flamengo x Peñarol: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

O Flamengo recebe o Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, nesta quinta-feira (19), às 19h, no Maracanã. Com o título do Campeonato Brasileiro cada vez mais distante, Mengão apostas suas fichas na competição continental.

O time carioca não vive um bom momento no Brasileirão: venceu apenas um dos últimos cinco jogos e está oito pontos atrás do líder Botafogo, a 12 rodadas do fim e com um jogo a menos.

Os números parecem alcançáveis, mas o futebol com seu desempenho regular impede a torcida de sonhar com o título, apesar de o elenco rubro-negro ser um dos melhores do continente.

Várias lesões também prejudicaram o time do técnico Tite, que adverte que seus jogadores continuarão lutando.

Retorno de De La Cruz

"Eu aprendi no Flamengo uma coisa. Tem que brigar por tudo. Buscar todos os títulos. Conquistar ou não é outra coisa. É isso o que estamos fazendo", disse o treinador, que também levou à equipe à semifinal da Copa do Brasil.

O empate em 1 a 1 no clássico com o Vasco no último domingo não agradou. Para Tite, o time reencontrou seu bom futebol, mas o resultado permitiu ao Botafogo aumentar a vantagem na liderança do Brasileirão.

Consciente de que o desempenho dos jogadores está "abaixo" do esperado, o treinador volta agora as atenções para tentar o quarto título do Flamengo na Libertadores.

Para isso, conta com uma boa notícia depois da grave lesão do atacante Pedro: o retorno aos treinos do meia uruguaio Nicolás de la Cruz.

De La Cruz não joga desde o final de agosto, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita, mas está à disposição para enfrentar o Peñarol.

Peñarol de volta às quartas



O retorno de De La Cruz, presente na classificação sobre o Bolívar nas oitavas de final, se soma aos reforços recém-contratados: o lateral Alex Sandro, o meia argentino Carlos Alcaraz e o atacante equatoriano Gonzalo Plata.

Plata formaria o ataque titular ao lado de De Arrascaeta e Bruno Henrique, que volta a jogar como centroavante improvisado diante da ausência de Pedro e da perda de espaço de Gabigol.

"Ninguém vai ignorar o grande elenco deles, mas nós estamos bem, vamos tentar trazer o confronto aberto", advertiu o técnico do Peñarol, Diego Aguirre.

Aguirre conduziu os 'carboneros' às quartas de final da Libertadores desde 2011, quando sob seu comando o time avançou até a final, derrotado pelo Santos de Neymar.

Vice-líder do Campeonato Uruguaio e carrasco do boliviano The Strongest nas oitavas, o Peñarol terá à disposição duas de suas três últimas contratações, o volante Rodrigo Pérez e o atacante Alan Medina. O lateral Damián Suárez não foi inscrito.

O confronto será definido na próxima quinta-feira, em Montevidéu. O vencedor vai enfrentar na semifinal quem passar do duelo entre Botafogo e São Paulo.

Flamengo x Peñarol - escalações prováveis:

Flamengo: Rossi - Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Erick Pulgar, Nicolás De La Cruz, Gerson - De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gonzalo Plata. Técnico: Tite.

Peñarol: Washington Aguerre - Pedro Milans, Javier Méndez, Leonardo Coelho, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera - Javier Cabrera, Damián García, Leonardo Fernández, Eduardo Darías - Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Flamengo x Peñarol - saiba onde assistir

Transmissão: ESPN/Disney+

Horário: 19h

Data: 19/09

Local: Maracanã (Rio de Janeiro/Brasil)

Veja também

Libertadores Botafogo e São Paulo ficam no empate, no Rio, pelas quartas da Libertadores