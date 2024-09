Quartas da Libertadores 2024: datas, horários e onde assistir

A- A+

As quartas de final da Libertadores 2024 começam nesta terça-feira, com o único confronto que não envolve times brasileiros. River Plate, da Argentina, e o Colo-Colo, do Chile, se enfrentam, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Santiago, e abrem a disputa do mata-mata, que vai até quinta-feira.

Quantos times brasileiros estão nas quartas de final da Libertadores?

Ao todo, cinco brasileiros estão nesta fase da competição e quatro vão se enfrentar: Fluminense x Atlético-MG e Botafogo x São Paulo são os confrontos. O Flamengo é o outro time do Brasil que está no torneio e encarará o Peñarol, do Uruguai.

Quando acontecem os jogos das quartas de final da Libertadores?

As partidas de volta das quartas de final da Copa Libertadores estão marcadas para a semana seguinte, entre os dias 24 e 26 de setembro.

Veja onde assistir aos jogos da Libertadores

Colo-Colo x River Plate

Data: 17/09 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: Paramount +

Fluminense x Atlético-MG

Data: 18/09 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Onde assistir: Paramount +

Botafogo x São Paulo

Data: 18/09 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: Globo / ESPN / Disney +

Flamengo x Peñarol

Data: 19/09 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Onde assistir: ESPN / Disney +

