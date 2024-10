A- A+

AUTOMOBILISMO Fórmula 1: veja horário, grid e transmissão do GP do México, este domingo (27) 20ª etapa da temporada 2024 acontece neste domingo a partir das 17h, no Circuito Hermanos Rodríguez

O GP do México, a 20ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, acontecerá neste domingo a partir das 17h, no Circuito Hermanos Rodríguez.



A corrida será transmitida pela Band, BandSports e pelo canal de streaming BandPlay.

Data e horário:

Neste domingo, às 17h (de Brasília)

Onde assistir:

Band (TV aberta), BandSports (TV fechada), BandPlay (streaming)

Pole position:

Fora do top 1 no grid inicial desde o GP de Singapura do ano passado, Carlos Sainz anotou 1m15s946 na classificação do GP do México neste sábado para garantir a pole position, sua primeira de 2024. Sua vantagem foi de 0s2 sobre Max Verstappen, segundo colocado. Lando Norris completa o top 3.

Grid:

Carlos Sainz (Ferrari)

Max Verstappen (RBR)

Lando Norris (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Kevin Magnussen (Haas)

Pierre Gasly (Alpine)

Alexander Albon (Williams)

Nico Hulkenberg (Haas)

Yuki Tsunoda (RB) - Q2

Liam Lawson (RB) - Q2

Fernando Alonso (Aston Martin) - Q2

Lance Stroll (Aston Martin) - Q2

Valtteri Bottas (Sauber) - Q2

Franco Colapinto (Williams) - Q1

Oscar Piastri (McLaren) - Q1

Sergio Pérez (RBR) - Q1

Esteban Ocon (Alpine) - Q1

Guanyu Zhou (Sauber) - Q1

Campeonato:

Max Verstappen (Red Bull) é o líder da temporada com 354 pontos. O holandês é seguido por Lando Norris (McLaren), que soma 297 pontos, e Charles Leclerc (Ferrari) fecha o top 3 com 275 pontos.

