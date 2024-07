Fórmula 1 chega ao maior número de vencedores em uma temporada desde 2012

A- A+

Após a vitória de Oscar Piastri, da McLaren, no GP da Hungria de Fórmula 1, neste domingo (21), a maior categoria automobilística alcançou uma marca expressiva: a temporada chegou ao maior número de vencedores diferentes em um ano desde 2012.

Ao todo, sete pilotos já venceram em 13 provas disputadas, até o momento. Além do tricampeão e atual líder do campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, já ganharam provas Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren; Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari; e Lewis Hamilton e George Russel, da Mercedes.

Well, that didn't take long...



Oscar Piastri is our SEVENTH different winner across 13 races in 2024 #F1 #HungarianGP https://t.co/GDbowmycHR — Formula 1 (@F1) July 22, 2024

A temporada está a uma vitória de mais outro vencedor diferente para igualar 2012, quando oito pilotos estiveram no lugar mais alto do pódio.

Naquela oportunidade, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber, Nico Rosberg, Pastor Maldonado e Sebastian Vettel - campeão daquele ano - foram os vencedores da temporada.

O número deste ano é bastante expressivo se comparado à última temporada, em que apenas três pilotos venceram, sendo eles Max Verstappen, Sergio Pérez e Carlos Sainz.

O número também superou a temporada histórica de 2021, duelada ponto a ponto por Verstappen e Hamilton até a última corrida. Além dos campeões mundias, naquele ano também venceram Pérez, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas.

O maior número de vencedores diferentes na Fórmula 1 foi na temporada de 1982. Naquele ano, 11 pilotos venceram em 16 corridas, incluindo grandes nomes do automobilismo como Nelson Piquet, Niki Lauda, Alain Prost e Keke Rosberg, que veio a se sagrar o campeão nessa temporada.

Confira as etapas disputadas em 2024 e seus ganhadores até o momento

GP do Bahrein - Max Verstappen*

GP da Arábia Saudita - Max Verstappen

GP da Áustralia - Carlos Sainz*

GP do Japão - Max Verstappen

GP da CHina - Max Verstappen

GP de Miami - Lando Norris*

GP da Emília-Romanha - Max Verstappen

GP de Mônaco - Charles Leclerc*

GP do Canadá - Max Verstappen

GP da Espanha - Max Verstappen

GP da Áustria - George Russell*

GP da Grã-Bretanha - Lewis Hamilton*

GP da Hungria - Oscar Piastri*

*Pilotos diferentes a vencerem uma corrida

Ainda faltam 11 provas até o fim desta temporada. O próximo Grande Prêmio acontece domingo (28), no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. A corrida será a última antes das férias de verão da categoria, que só retornará em agosto, no GP da Holanda.

