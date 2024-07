A- A+

Fórmula 1 Em dobradinha da McLaren, Piastri vence primeira na F1 no GP da Hungria Disputa também ficou marcada pelo acidente envolvendo Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull)

O piloto australiano Oscar Piastri conseguiu a primeira vitória da carreira na Fórmula 1 neste domingo (21), no Grande Prêmio da Hungria, disputado no circuito de Hungaroring, onde a McLaren fez sua primeira dobradinha desde 2021, com o britânico Lando Norris chegando em segundo.

O terceiro foi o também britânico Lewis Hamilton (Mercedes), à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do holandês Max Verstappen (Red Bull).

Piastri se mostrou eufórico depois de cruzar a linha de chegada: "É o dia com o qual você sonha desde pequeno. Obrigado à equipe, é muito bom pilotar na McLaren. O carro é muito bom, é rápido em todas as condições. A equipe me deu um carro excelente, não posso agradecer o suficiente".

Norris também estava satisfeito com o resultado: "É um ótimo dia para a equipe. Estou muito feliz, foi uma jornada muito longa para conseguir isto por méritos próprios. Parabéns ao Oscar, me passou na largada e controlou bem a corrida. Mereceu a vitória".

Ordens da equipe

O desfecho da corrida foi protagonizado pelos dois pilotos da McLaren. Norris assumiu a liderança a 20 voltas do final, após uma parada nos boxes, e respeitou as instruções de sua equipe na penúltima volta para devolver o primeiro lugar a Piastri, que não conseguiu ultrapassá-lo na pista.

Piastri tinha feito uma grande largada, pulando para a ponta na primeira curva, enquanto Verstappen, agressivo para ultrapassar Norris, evitou uma punição ao ouvir as instruções da Red Bull e devolver a posição ao britânico duas voltas depois.

Com muito calor em Hungaroring, Piastri segurou Norris até a polêmica troca de pneus: depois de várias conversas pelo rádio, o britânico devolveu contra sua vontade a primeira posição ao australiano, em um fim de semana dos sonhos para a McLaren, que agora tem o carro mais rápido, o que pode abrir a disputa do Mundial de F1.

Verstappen, cuja superioridade nos últimos anos foi ameaçada nas últimas corridas, mantém a liderança do campeonato de pilotos com 76 pontos de vantagem sobre Norris.

A McLaren é a segunda no campeonato de construtores, apenas 51 pontos atrás da Red Bull.

A luta pela terceira posição na corrida também foi dura, principalmente entre Hamilton e Verstappen, que se chocaram quando faltavam algumas voltas para o fim.

Choque entre Hamilton e Verstappen

"Parabéns à McLaren pela dobradinha, é a minha família original. Pela nossa parte, a equipe fez um grande trabalho para continuar empurrando este carro, embora não tivéssemos o mesmo ritmo das McLaren", resumiu Hamilton.

"Vi Max de muito longe, ele tentou frear muito tarde. Acho que é um incidente de corrida", acrescentou o piloto da Mercedes sobre o choque com Verstappen.

Incomodado, o holandês mostrou sua irritação durante toda a corrida pelo rádio, perdendo a quarta posição para Leclerc após o toque com Hamilton.

Carlos Sainz (Ferrari) foi o sexto, à frente do mexicano Sergio Pérez (Red Bull). George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Racing Bulls) e Lance Stroll (Aston Martin) fecharam o Top 10.

