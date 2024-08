A- A+

Olimpíadas Francês do salto em altura esbarra pênis no sarrafo, é desclassificado e vira meme nas redes O vídeo da performance do jovem de 21 anos foi motivo de piadas na internet

O francês Anthony Ammirati protagonizou uma cena curiosa durante a competição de salto com vara, neste sábado (3), nas Olimpíadas de Paris.

O motivo? Ele chegou perto de vencer os 5,60m que o levaria à classificação, mas ao passar pelo aparelho, seu pênis esbarrou e derrubou o sarrafo, nome da barra que limita a altura a ser vencida.





O vídeo da performance do jovem de 21 anos rapidamente viralizou na internet. Muitos internautas descobriram o perfil no Instagram de Anthony e passaram a seguí-lo e alguns até sugeriram que ele abrisse uma conta no Only Fans, plataforma de conteúdo adulto.

O perfil do atleta passou de de 11,8 mil seguidores para 26 mil em apenas poucas horas.

O “Envol”, clube pelo qual ele compete, o parabenizou pela 15ª colocação na modalidade. “Estamos orgulhosos de você, Anthony Ammirati, apesar das últimas duas semanas fisicamente desgastado, você conseguiu”, postou o perfil do clube.



Meme instantâneo

as redes sociais, não faltaram comentários bem humorados sobre a cena. "Desclassificado por usar duas barras", brincou um internauta.

“Disputa pau a pau!” O atleta francês, Anthony Ammirati foi eliminado da prova de salto com vara por uma vara.. Ou melhor, pênis. Isso mesmo. Depois de já ter ultrapassado o sarrafo, o órgão genital de Anthony derrubou o obstáculo”, escreveu outro.





