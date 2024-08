Olimpíadas: qual o recorde olímpico mais antigo ainda vigente?

A- A+

Uma marca que perdura há 56 anos. No Estádio Olímpico Universitário, na Cidade do México, o americano Bob Beamon instituiu o recorde que está há mais tempo sem ser alcançado em Olimpíadas. Com a marca de 8,90 metros no salto em distância, o atleta estabeleceu seu nome na história e tem sido difícil de igualar no maior palco dos esportes do mundo.

Com o desenvolvimento dos esportes em todas as áreas, cada vez tem sido mais comum ver os recordes olímpicos e mundiais serem batidos em todos os esportes. Mas uma em particular parece resistir melhor ao tempo.

Para se ter noção do quanto as marcas estão caindo nas últimas edições, dos 23 recordes - para ambos os gêneros - que estarão em disputa em Paris, 34 deles foram estabelecidos neste século. Portanto, aproximadamente 73.91% dos recordes foram estabelecidos de Atenas -2004 para cá.

História

Na disputa na Cidade do México, existiam dois grandes favoritos, o americano Ralph Boston e o soviético Igor Ter-Ovanesyan, ambos eram os recordistas mundiais da época com 8,35 metros. Por sua vez, Beamon tinha a segunda melhor, com 8,33 metros.

Mas o sonho de Bob Beamon quase ficou nas qualificatórias. Após falhar os dois primeiros saltos, o americano esteve pressionado precisando acertar urgentemente o salto seguinte. Na última tentativa, o atleta conseguiu 8,19 metros, avançando à final com a segunda melhor marca, atrás apenas de Ralph Boston.

Na final, Beamon conseguiu o salto que ficou para a história ainda na primeira tentativa. A marca havia sido tão expressiva, que a tecnologia que era usada na época para determinar o tamanho do salto não conseguiu registrá-lo. Depois de 20 minutos, foi anunciada a impressionante marca de 8,90 metros.

Para se ter noção do quanto é difícil alcançar a marca nos Jogos Olímpicos, os campeões do salto em distância das últimas três edições (2012, 2016 e 2021), venceram com 8,31, 8,38 e 8,41 metros, respectivamente.

Essa marca só foi superada no ano de 1991, quando Mike Powell saltou 8.95 metros, no Campeonato Mundial de Atletismo, em Tóquio.

