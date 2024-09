Francisco Sales celebra título do Retrô na Série D

A- A+

Após celebrar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Retrô finalizou a temporada com mais um feito inédito: o título da Série D, alcançado após a vitória por 3x1 diante do Anápolis-GO, na Arena de Pernambuco, no último domingo (28). Conquista comemorada pelo executivo de futebol do clube, Francisco Sales.

“O nosso primeiro objetivo, que era o acesso, foi conquistado. Após isso, seguimos muito confiantes e empenhados em fazer história. A felicidade é muito grande em coroar uma campanha com a conquista do título. Todos estão de parabéns pelo empenho. Hoje, o Retrô já se tornou uma potência do futebol nordestino, por todo valor agregado que tem de estrutura e de organização”, afirmou o executivo, já focando na próxima temporada.

“O ano de 2025 já começa para nós na semana que vem, quando iniciaremos o planejamento para entrarmos fortes nas competições que teremos”, finalizou. Além do Retrô, subiram de divisão o Anápolis-GO, o Maringá-PR e o Itabaiana-SE.

Veja também

Fernando de Noronha Refeno 2024: confira a classificação geral da regata