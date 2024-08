A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Gabi Portilho comemora conquista da medalha olímpica em Paris: "Para nós vale ouro" Mesmo derrotado pelos EUA, o Brasil conquistou o segundo lugar no pódio do futebol feminino dos Jogos de Paris

Uma prata que vale ouro. Esse é o sentimento das jogadoras da seleção brasileira e dos torcedores que acompanharam a trajetória de superação. O Brasil, que quase foi eliminado na fase de grupos, alcançou o segundo lugar no pódio nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Mesmo sendo derrotadas pelos Estados Unidos por 1x0 neste sábado (10), no Parque dos Príncipes, as brasileiras fizeram história, conquistando uma medalha olímpica após 16 anos. O sonho do ouro inédito foi interrompido pela seleção estadunidense, algoz que já venceu três finais olímpicas contra o Brasil.

Autora do gol que classificou o Brasil diante das anfitriãs nas quartas de final, a atacante Gabi Portilho expressou orgulho pela conquista das brasileiras.

“Eu tenho muito orgulho dessa medalha de prata. Para nós vale ouro, porque a gente fez uma grande competição, a gente superou obstáculos e adversidades, a gente merece reconhecimento. Que essa prata sirva de muito crescimento para o futebol brasileiro, muita visibilidade”, pontuou a atacante.

“Temos um grupo muito jovem aqui e eu tenho certeza que a gente vai conquistar grandes coisas ainda”, completou.

Gabi Portilho, atacante da Seleção Brasileira. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Em sua primeira participação em Jogos Olímpicos, a atacante, de 29 anos, foi um dos destaques da seleção brasileira em Paris. Além do gol marcado contra a França, Gabi balançou as redes na vitória elástica sobre a Espanha, na semifinal.

Contra os EUA, a jogadora foi peça fundamental em campo, participando de jogadas importantes e movimentando bastante o jogo pelo lado direito. Para Gabi, a goleira estadunidense "levou a melhor" na final.

"Jogamos bem hoje. Criamos, tivemos oportunidades, mas a goleira delas foi feliz", analisou Gabi, referindo-se a Alyssa Naeher.

Com a conquista da terceira medalha de prata em Olimpíadas, o Brasil agora muda o foco para a próxima edição da Copa do Mundo, em 2027, que será sediada em casa.



