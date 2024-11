Gabriel Bortoleto assina com a Sauber, e Brasil retorna ao grid da F1 em 2025

A- A+

Agora é oficial: Gabriel Bortoleto será titular no grid de 2025 da Fórmula 1. A Sauber anunciou, nesta quarta-feira (6), a contratação do brasileiro, campeão da temporada 2023 da Fórmula 3 e líder da atual disputa da Fórmula 2.

Com a contratação de Bortoleto, o Brasil voltará a ter um piloto titular na principal categoria do automobilismo mundial depois de oito anos.

A última temporada com um brasileiro no grid como piloto titular foi em 2017, quando o vice-campeão mundial de 2008 Felipe Massa se aposentou.

BREAKING: Gabriel Bortoleto signs multi-year deal with Kick Sauber



The @formula2 championship leader will graduate to F1 in 2025!#F1 pic.twitter.com/KvNILcGEVy — Formula 1 (@F1) November 6, 2024

Em 2020, Pietro Fittipaldi correu duas corridas pela Haas, no lugar do lesionado Roman Grosjean.

O anúncio da Sauber, feito após a escuderia divulgar as saídas de Ghanyu Zhou e Valteri Bottas, indica que Bortoleto terá um contrato de “múltiplos anos”. A dupla do brasileiro será o alemão Nico Hulkenberg.

*Bortoleto has been added to the group chat* pic.twitter.com/hIgBKTMuVN — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) November 6, 2024

"Este é um dos projetos mais emocionantes do automobilismo, se não de todos os esportes. Entrar para uma equipe que combina a rica história do automobilismo da Sauber e da Audi é uma verdadeira honra. Além de ser um membro, pretendo crescer com este projeto ambicioso e atingir o auge do automobilismo", afirmou Bortoleto ao site oficial da F1.

“Estou incrivelmente grato pela oportunidade que me foi dada pela equipe e pela chance de trabalhar ao lado de um piloto experiente como Nico. Ambos os programas têm um histórico comprovado de nutrir jovens talentos, e estou confiante de que, juntos, escreveremos nossa própria história de sucesso.”

"Gabriel já demonstrou nas categorias juniores que tem o que é preciso para ser um piloto vencedor", disse o COO e CTO da Sauber, Mattia Binotto, completando:



"Estamos muito satisfeitos que ele se tornará um membro da equipe Sauber e Audi. Junto com Gabriel, estamos em uma jornada rumo ao sucesso e evoluiremos para uma força unificada para moldar uma nova era para a Audi no automobilismo. Nico e Gabriel representam a combinação ideal de experiência e juventude, posicionando-nos fortemente para o futuro"

Bortoleto será o 33º brasileiro na F1

Gabriel Bortoleto será o 33º piloto brasileiro no grid da Fórmula 1. O país tem dois tricampeões mundiais: Ayrton Senna e Nelson Piquet e o bicampeão Emerson Fittipaldi. Confira a lista com todos os pilotos:





Veja também

Futebol Gustavo Borges diz que brasileiros precisam intensificar "cultura do esporte" nas crianças