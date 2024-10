A- A+

PROMESSA Aos 15 anos, Giovanna Waksman brilha em vitória do Brasil sobre o Real Madrid sub-20; confira Meia-atacante de 15 anos fez dois gols e deu uma assistência no jogo-treino que fez parte da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo feminina sub-17

Uma das esperanças do Brasil para o futuro do futebol feminino, Giovanna Waksman foi destaque da seleção sub-17 na vitória sobre o Real Madrid sub-20, por 4 a 0. A meia-atacante marcou dois gols e deu uma assistência no confronto realizado na última quinta-feira, no CT do clube merengue. Kaylane e Yngrid também balançaram as redes.

O jogo-treino serviu como preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de futebol feminino sub-17, que começa na próxima semana, no dia 16 de outubro — o time brasileiro estreia dia 17, contra a Zâmbia. O Brasil está no grupo D da competição, realizada na República Dominicana, e também enfrentará Japão e Polônia.

Como parte da preparação, a seleção brasileira também enfrentou a seleção espanhola e o time sub-20 do Atlético de Madrid. No primeiro amistoso, contra as donas da casa, o Brasil teve uma boa atuação, mas acabou superadas por 2 a 1. Na sequência, o time se recuperou ao vencer o Atlético de Madrid por 3 a 0.

Aos 15 anos, Giovanna fará parte do grupo que representará o Brasil na Copa do Mundo sub-17. Ela, inclusive, foi artilheira — com cinco gols — e melhor jogadora do último Sul-Americano da categoria, conquistado pelo Brasil.

Criada na base do Botafogo depois de rápida passagem no Fluminense, Giovanna Waksman chamou a atenção pelo ótimo desempenho nas divisões de base do alvinegro, mesmo competindo contra meninos. Como o clube carioca não tinha um time feminino para a categoria de Waksman, a jovem foi alocada em times mistos onde ela era a única menina.

O sucesso no alvinegro fez Giovanna chegar até o futebol dos Estados Unidos, para estudar na "The Pine School", escola privada na Flórida conhecida por alias o alto nível acadêmico com o desempenho esportivo. A ideia de leva-la para o país americano partiu de John Textor, dono da SAF do Botafogo. Desde que assumiu o clube, o empresário acompanhou de perto a trajetória da jovem promessa no clube carioca.

Giovanna, que ainda não foi convocada para a seleção profissional e nem para a sub-20, tem tido presença constante nas convocações de Simone Jatobá para o time sub-17. Há, por parte do estafe da jovem em conjunto com John Textor, os planos de que a jovem atue pelo Lyon Feminino.

