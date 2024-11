Goiás x Novorizontino: veja escalações e onde assistir duelo pela Série B

A- A+

Buscando o primeiro acesso à primeira divisão de sua história, o Novorizontino visita o Goiás, neste domingo (24). A partida, válida pela 38ª rodada da Série B, tem início às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro.

O Novorizontino chegou na última rodada dentro do G-4 na terceira posição, com 64 pontos. Para não depender de um tropeço de Sport ou Ceará, a equipe do interior paulista precisa vencer seu confronto.

Ao contrário do Tigre, o Goiás não tem mais o que disputar na Série B. Apesar de ter embalado uma sequência de seis vitórias consecutivas na reta final, o Esmeraldino está fora da briga pelo acesso à primeira divisão.

Como chega o Novorizontino

O técnico Eduardo Baptista tem dois desfalques importantes para o jogo decisivo. O zagueiro Luisão foi expulso no duelo diante do Paysandu e o atacante Fabrício Daniel recebeu o terceiro cartão amarelo. Ambos estão suspensos.

Renato Palm deve ser a opção para compor o trio defensivo, enquanto o ataque não terá mudança uma vez que Fabrício Daniel é reserva.

Como chega o Goiás

O técnico Vagner Mancini já confirmou que não vai seguir na equipe para a próxima temporada.

Apesar da recuperação na reta final, o treinador não conseguiu colocar o Esmeraldino na primeira divisão.

Prováveis escalações:

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão, Rafael Gava, Juninho e Ian Luccas; Paulo Baya e Breno Herculano. Técnico: Vagner Mancini.

Novorizontino: Jordi; Renato Palm, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Geovane e Reverson; Neto Pessoa, Rodolfo e Waguinhinho. Técnico: Eduardo Baptista.

Onde assistir: SporTV3, Goat e Premiere



