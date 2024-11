Guarani x Ceará: veja escalações e onde assistir duelo pela 38ª rodada da Série B

A- A+

O duelo entre Guarani x Ceará, válido pela 38ª rodada da Série B, acontece neste domingo (24), às 18h30 (horário de Brasília). O estádio Brinco de Ouro, em Campinas, é o palco da partida.

Bugre e Vozão vão encarar a partida de maneiras distintas. Enquanto o Guarani vai apenas encerrar o campeonato que rebaixou a equipe para a terceira divisão como lanterna, o Ceará busca confirmar a vaga na Série A de 2025.

Como chega o Ceará

Com a vitória por 1 a 0 diante do América-MG no meio de semana, o Ceará chegou à 38ª rodada na 4ª posição, com 63 pontos.

A pontuação é a mesma do Sport, mas o Vozão leva vantagem no número de vitórias e precisa apenas do triunfo para subir de divisão.

O técnico Léo Condé não tem desfalques para o jogo mais importante do ano. Com quatro vitórias nas últimas quatro partidas, o Vozão vai embalado para o interior de São Paulo.

Artilheiro do torneio com 13 gols, Erick Pulga está confirmado para o jogo, assim como Saulo Mineiro, grande destaque do Vozão na reta final com quatro gols em duas partidas.

Como chega o Guarani

O Guarani chegou a esboçar uma reação no segundo turno da Série B, porém não evitou o rebaixamento à Série C.

Na última rodada, o Bugre perdeu por 2 a 1 para o Brusque, o que confirmou a equipe na 20ª posição do torneio.

Prováveis escalações

Guarani: Fred, Henrique, Salustiano, Adell e Jefferson; Heitor, Pierre, Anderson Leite e Marlon; Luan Dias e Caio Dantas. Técnico: Allan Aal.

Ceará: Bruno, Rafael Ramos, Pedro, Ricardo e Matheus Bahia; Richardson e Lourenço; Saulo Mineiro, Lucas Mugni e Erick Pulga; Aylon. Técnico: Léo Condé.

Onde assistir: SporTV2, Premiere e Goat.



