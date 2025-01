A- A+

Futebol Guia do Pernambucano 2025: conheça fórmula de disputa, clubes e principais destaques Competição estadual começa neste fim de semana com 10 equipes na busca pelo título

Vai começar o Campeonato Pernambucano 2025! A partir deste fim de semana, os torcedores pernambucanos acompanharão dez equipes na disputa pelo título da 111ª edição do Estadual.

A competição começa neste sábado (11), com o confronto entre Decisão e Santa Cruz, às 16h, no estádio Odilon Ferreira, em Sertânia. A grande final está prevista para os dias 22 e 26 de março.

Formato de disputa

O Campeonato Pernambucano 2025 mantém o regulamento da edição anterior. Dez clubes participam: Afogados, Central, Decisão, Jaguar, Maguary, Náutico, Petrolina, Retrô, Santa Cruz e Sport.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único, totalizando nove rodadas. Os dois melhores colocados avançam diretamente às semifinais.

Já os times do terceiro ao sexto lugar disputarão mata-mata para definir os outros dois semifinalistas. O sétimo colocado garante a permanência na Série A1, enquanto os três últimos serão rebaixados à Série A2.

As fases iniciais terão jogos únicos, enquanto as semifinais e finais serão decididas em partidas de ida e volta.

Conheça os clubes participantes do Pernambucano 2025:

Afogados

Fundado há 11 anos, o Afogados disputa a elite do Pernambucano desde 2017. Seu melhor desempenho foi o terceiro lugar em 2019, quando eliminou o Santa Cruz nas quartas de final. Destaque da Coruja, o atacante Rodrigo, de 31 anos, marcou quatro gols em nove jogos no Estadual do ano passado e poderá ser peça fundamental também nesta temporada.



Técnico: Alexandre Lima

Estádio: Vianão, Afogados da Ingazeira

Central

A centenária Patativa de Caruaru vive um grande momento após garantir vaga na Série D do Brasileiro. Vice-campeã estadual em 2018, a equipe aposta no veterano zagueiro Leandro Amador, de 38 anos.



Técnico: Rafael Jaques

Estádio: Lacerdão, Caruaru

Decisão

Estreante na elite estadual, o Decisão garantiu o acesso ao ser vice-campeão da Série A2 em 2024. O experiente meio-campista Juninho, de 38 anos, que soma passagens por Santa Cruz, Sete de Setembro e Sport, é o principal nome da equipe.



Técnico: Higor César

Estádio: Odilon Ferreira, Sertânia

Jaguar

Campeão da Série A2 em 2024, o Jaguar estreia na Série A1. O atacante Pedro Maycon, autor de 11 gols em 13 jogos no último ano, é o destaque do clube.



Técnico: Pedro Manta

Estádio: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata

Maguary

Com 53 anos de história, o Maguary disputa o Pernambucano pela terceira vez consecutiva. O meia Memo, de 36 anos, é um dos destaques do Azulão de Bonito, com passagens por clubes pernambucanos como Santa Cruz, América e Vitória das Tabocas.



Técnico: Sued Lima

Estádio: Arthur Tavares de Melo, Bonito

Náutico

Com 123 anos de história, o Timbu busca seu 25º título do Pernambucano em 2025. Na última temporada, o Náutico foi vice-campeão do Estadual Os atacantes Bruno Mezenga, de 36 anos, e Paulo Sérgio, de 35, são as esperanças do Alvirrubro.



Técnico: Marquinhos Santos

Estádio: Aflitos, Recife

Petrolina

Em sua 14ª participação na Série A1, a Fera Sertaneja tenta superar o desempenho de 2024, quando terminou em 8º lugar. O destaque do clube sertanejo é o volante Kiko, de 26 anos.



Técnico: Rui Sacramento

Estádio: Paulo Coelho, Petrolina

Retrô

Após garantir acesso à Série C, a Fênix de Camaragibe busca seu primeiro título estadual. Reforços experientes, como Fabinho, de 38 anos, Fernandinho, de 39, e Mascote, de 28, são as apostas do clube.



Técnico: Dico Woolley

Estádio: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata

Santa Cruz

Sem conquistar o Estadual desde 2016, o Santa Cruz busca encerrar o jejum com seu 30º título. Os destaques são o atacante Thiaguinho e o meia João Pedro, ex-Retrô, ambos com 26 anos.



Técnico: Itamar Schulle

Estádio: Arruda, Recife

Sport

Maior campeão do Pernambucano, com 44 títulos, o Sport tenta o tricampeonato. O atacante recém-contratado, Gonçalo Paciência, de 30 anos, e o meia Lucas Lima, de 34, são as principais peças do elenco. O clube iniciará o Estadual com os jovens da base.



Técnico: Pepa

Estádio: Ilha do Retiro, Recife

