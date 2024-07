Hamilton supera Verstappen e vence GP da Inglaterra de F1

A- A+

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes) venceu em casa o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 neste domingo (7), no circuito de Silverstone, depois de uma corrida espetacular marcada pela chuva.

Hamilton, que não vencia desde o GP da Arábia Saudita em dezembro de 2021, teve uma seca de 57 corridas até conseguir a 104ª vitória de sua carreira.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), atual tricampeão mundial e líder do campeonato de pilotos, foi o segundo, e o também britânico Lando Norris (McLaren) completou o pódio chegando em terceiro.

Hamilton largou na segunda posição, atrás de seu companheiro de Mercedes e compatriota, George Russel, que teve que abandonar a corrida por um problema hidráulico.

"Desde 2021, todos os dias estive lutando, treinando e colocando minha mente neste objetivo, trabalhando o máximo que podia", disse o vencedor do dia.

Para a Mercedes, esta é a segunda vitória seguida na temporada, depois de Russel vencer a etapa da Áustria na semana passada.

Para Hamilton, a vitória teve um componente emocional muito importante e o britânico de 38 anos não segurou as lágrimas. Ele ficou alguns minutos no carro depois do final da corrida, antes de sair para abraçar o pai, presente no circuito, e os integrantes da equipe, que vai deixar depois de 12 anos para ser piloto da Ferrari.

Verstappen aumenta vantagem



"Desde 2021 sempre lutei para continuar firme na minha missão nesta equipe incrível. Era meu último GP aqui com eles e queria ir em. Com certeza, não existe sensação melhor do que chegar em primeiro aqui, diante dos fãs", afirmou Hamilton, chorando de emoção, antes de receber o troféu de vencedor da prova.

"Sempre tive pessoas formidáveis ao meu redor, pessoas que me apoiaram, como Toto [Wolf, chefe da Mercedes], como o pessoal da fábrica. Obrigado a todos na equipe, aos meus amigos e aos meus fãs em todo o mundo. É incrível", acrescentou.

Hamilton assumiu a liderança da corrida na volta 18, mas em duas voltas foi ultrapassado por Norris, antes que a chuva desse as caras em Silverstone.

Uma parada tardia e mal executada pela McLaren nos boxes, quando o sol já tinha voltado, permitiu a Hamilton recuperar a ponta a 12 voltas do fim. O experiente britânico então segurou Verstappen e Norris para garantir a vitória.

O holandês da Red Bull não teve um bom início de corrida, mas depois se beneficiou com a boa escolha de estratégia da equipe e aproveitou para aumentar sua vantagem na liderança do Mundial de pilotos, agora de 84 pontos sobre Lando Norris.

Leclerc e Pérez não pontuam



O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), apenas 14º neste domingo depois das más decisões da escuderia italiana, é o terceiro na classificação geral de pilotos, a 105 pontos de Verstappen.

O quarto colocado da corrida foi o australiano Oscar Piastri (McLaren), seguido pelo espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

O também espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), bicampeão mundial, conseguiu terminar na zona de pontuação com o oitavo lugar.

Já para o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) o fim de semana foi muito complicado, largando em penúltimo e chegando apenas na 17ª posição.

Veja também

Atletismo Alison dos Santos é campeão da etapa de Paris da Diamond League nos 400m com barreira