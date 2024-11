A- A+

MEMORIAL EM BUENOS AIRES Herdeiros de Maradona conseguem exumação do corpo e têm planos para memorial 'no coração da capital' Filhos do craque argentino anunciam lançamento de fundação para homenagear legado

Os filhos da lenda do futebol Diego Maradona anunciaram o lançamento de uma fundação para homenagear o legado do jogador argentino, que inclui um memorial planejado no coração de Buenos Aires.

O "Memorial M10" está programado para abrir em 2025 na área turística de Puerto Madero e poderá receber um milhão de visitantes por ano, de acordo com seu site oficial.

"Queremos que nosso pai esteja perto do amor do povo e realize o desejo de todos aqueles que desejam levar uma flor a ele", disse Dalma Maradona, uma das filhas do ídolo, durante uma apresentação transmitida no YouTube.

O acesso ao local de 1.000 metros quadrados será gratuito para os argentinos. Mas, se eles fizerem uma doação à Fundação Maradona, poderão colocar sua foto em um "muro de herança" no memorial.

Dalma acrescentou que a fundação — presidida por ela e quatro filhos de Maradona de outros relacionamentos — surgiu do desejo de "prestar homenagem a ele e preservar seu legado".



No início deste mês, um tribunal autorizou a transferência dos restos mortais de Maradona de um cemitério para um mausoléu para este futuro local memorial para que moradores e turistas pudessem visitar o "grande ídolo da Argentina".



Maradona morreu em novembro de 2020, aos 60 anos, enquanto se recuperava de uma cirurgia cerebral para um coágulo sanguíneo e após décadas lutando contra o vício em cocaína e álcool.

Ele foi encontrado morto na cama duas semanas depois de passar pela cirurgia, em uma casa alugada em um bairro exclusivo de Buenos Aires, para onde foi levado após receber alta do hospital.

As autoridades locais divulgaram que o ídolo morreu de ataque cardíaco, mas um tribunal também abriu uma investigação sobre uma possível negligência por parte da equipe médica de Maradona.

Veja também

