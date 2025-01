A- A+

IMAGENS Icônica foto de Gabriel Medina em Paris-2024 leva "Oscar" das imagens esportivas; confira vencedores Jerome Brouillet clicou celebração do surfista brasileiro durante competição no Taiti

Jerome Brouillet, autor do icônico clique do surfista brasileiro Gabriel Medina durante as Olimpíadas de Paris-2024, ganhou o principal prêmio do World Sports Photography Awards. A organização de uma das principais premiações internacionais de imagens esportivas divulgou os vencedores da edição de 2025 nesta quinta-feira.

Brouillet ficou com a medalha de ouro na classificação geral com o clique "Golden Moment" (Momento de Ouro), feito durante as classificatórias olímpicas do Taiti. Na ocasião, o surfista brasileiro ergueu o dedo indicador após surfar uma das melhores ondas da competição.





Foto Heaven, de Petr Slavik, foi premiada com medalha de prata da classificação geral — Foto: Reprodução/Instagram

Segundo colocado geral no World Sports Photography Awards, o fotógrafo Petr Slavik foi premiado pelo clique "Heaven" (Paraíso, em tradução literal), que registrou a performance de um esquiador num ângulo de destaque para o céu entre nuvens.



Foto Zebra Crossing, de Anton Anestiev, foi medalha de bronze na classificação geral — Foto: Reprodução/Instagram



Anton Anestiev fechou o top 3 geral com a foto "Zebra Crossing" (Travessia de Zebras), que flagrou a passagem de animais selvagens durante uma prova de automobilismo.



O concurso analisou trabalhos de mais de 2.200 fotógrafos esportivos de mais de 96 países ao redor do mundo. Mais de 13 mil imagens foram inscritas na premiação deste ano.





Além dos três vencedores gerais, o World Sports Photography Awards concedeu prêmios separados de ouro, bronze, prata e mérito especial em 24 categorias, de modalidades, como Tênis e Fórmula 1, e temas mais amplos, como Artes Marciais, Atletismo, Esportes Aquáticos e Esportes de Inverno.

