Inglaterra x Eslováquia; Confira o horário e onde assistir à partida deste domingo (30)

A- A+

Inglaterra e Eslováquia dão sequência às oitavas de final da Eurocopa este domingo (30). A partida acontece às 13h (horário de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen (ALE).

A Inglaterra chega ao mata-mata sem encantar, mesmo com a primeira posição do grupo C. Já a Eslováquia vem do grupo E, avançando como um dos melhores terceiros colocados.

O vencedor do confronto terá pela frente a Suiça nas quartas de final, que eliminou a atual campeã Itália, neste sábado (29), por 2 a 0.

Como chega a Inglaterra

Decepção talvez seja um bom adjetivo para definir o que foi a fase de grupos da Inglaterra. Em três jogos foram apenas uma vitória e dois empates.

Comandados por Bellingham, os ingleses venceram a Sérvia na estreia por 1 a 0. No segundo jogo, empate em 1 a 1 com a Dinamarca e decisões questionáveis do técnico Gareth Southgate. Na última partida, um 0 a 0 contra a Eslovênia e uma Inglaterra muito abaixo.

O treinador, aliás, vem sendo duramente criticado por não estar conseguindo extrair o melhor de uma das equipes dadas como favoritas ao título, antes da competição começar.

Para o jogo de domingo, a dúvida do time é a presença de Trippier, que sentiu um incômodo físico.

Como chega a Eslováquia

A Eslováquia, por outro lado, vem de uma boa fase de grupos, apesar da terceira posição. Uma vitória surpreendente contra a Bélgica por 1 a 0, uma derrota por 2 a 1 para a Ucrânia e um empate em um 1 a 1 com a Romênia.

Com dois gols marcados, o atacante Ivan Schranz é um dos destaques da equipe nesta Euro. O zagueiro Skriniar e o meia Lobotka também merecem atenção por parte dos eslovacos.

Se avançar de fase, a Eslováquia fará a sua melhor campanha da história da Eurocopa desde que se separou da antiga Tchecoslováquia, em 1993.

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi e Kieran Trippier (Luke Shaw); Declan Rice, Conor Gallagher (Alexander-Arnold) e Jude Bellingham; Bukayo Saka, Phil Foden (Anthony Gordon) e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Eslováquia: Martin Dúbravka; Peter Pekarík, Denis Vavro, Milan Skriniar e Dávid Hancko; Stanislav Lobotka, Ondrej Duda e Juraj Kucka; Lukás Haraslín, Ivan Schranz e Róbert Bozeník (David Strelec). Técnico: Francesco Calzona.

Onde assistir: Cazé TV e Prime Vídeo.

Veja também

Eurocopa Espanha x Geórgia; confira o horário e onde assistir ao jogo da Eurocopa deste domingo (30)