Inglaterra x Sérvia: Torcedores entram em confronto antes de duelo pela Eurocopa; veja

Após um homem levar um tiro por ameaçar torcedores em Hamburgo, a polícia alemã registrou neste domingo mais uma confusão, desta vez envolvendo membros de torcida da Inglaterra e da Sérvia, em Gelsenkirchen, horas antes do duelo entre as duas seleções pela primeira rodada da Eurocopa.

Segundo o "Diário AS", ao menos duas pessoas ficaram feridas na briga que registrou arremessos de garrafas e cadeiras.



Na Euro Torcidas da Inglaterra e Servia entram em confronto , jogam logo mais Inglaterra e Servia. pic.twitter.com/PcQgL9l4Sn — ETTORCIDA (@Ettorcida_) June 16, 2024

Ainda de acordo ao "The Guardian", os sérvios estavam do lado de fora de um bar, quando foram surpreendidos pelos chamados "hooligans", da Inglaterra, que, inclusive, estavam mascarados. Ao se defenderem, inúmeros objetos foram arremessados, até que a polícia chegasse para intervir.





Os vídeos da confusão viralizaram pelas redes sociais. Um torcedor da Sérvia aparece ensanguentado. Segundo relatos, ele chegou a receber atendimento médico no local. O duelo em questão já vinha sendo tratado como de "alto risco" pela polícia alemã, devido à rivalidade entre as torcidas das duas seleções.

Há alguns registros também de torcedores da Sérvia danificando bandeiras da Inglaterra, que teriam sido roubadas. As seleções se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Veltins-Arena. Após a confusão, torcedores sérvios foram escoltados pela polícia até o estádio.



Sérvia e Inglaterra estão no Grupo C da Eurocopa, ao lado também de Eslovênia e Dinamarca.

