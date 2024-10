A- A+

Tênis Inscrições abertas para III Aberto NTC By Pequod XP, disputado no Recife Com inscrições a partir de R$ 250, torneio será realizado nos primeiros dias de novembro

Entre os dias 1º e 10 de novembro, o Nacional Tênis Clube, localizado na Av. Sport Club do Recife, na Ilha do Retiro, promove o III Aberto NTC By Pequod XP.

Voltado para iniciantes e atletas de elite, o torneio está com inscrições - limitadas - abertas até o próximo dia 28, a partir de R$ 250. Os interessados podem ser inscrever através do WhatsApp (81) 98816-0049 e do aplicativo Letzplay.

A competição oferece categorias que vão da 1ª à 5ª Classe, além das categorias Estreante, 5ª Classe Feminina e Estreante Feminino.

Os jogos serão disputados nos finais de semana, das 8h às 23h30. Já nos dias de semana, o torneio tem início às 17h e segue até às 23h30, buscando garantir uma programação intensa para todos os envolvidos. O evento será aberto ao público.

Veja também

TÊNIS Bia Haddad vence russa de novo e vai às oitavas do Torneio de Wuhan