A- A+

SAÚDE E BEM-ESTAR Inscrições para a 1ª Corrida do Hospital das Clínicas da UFPE estão abertas; saiba como participar Evento esportivo será realizado no dia 6 de abril, no campus Recife da universidade

As inscrições para a 1ª Corrida do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) já estão abertas.

Com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar por meio da prática de atividades físicas, a corrida será realizada no dia 6 de abril, com largada prevista para as 6h, no estacionamento do Centro de Ciências da Saúde (CCS), no campus Recife da instituição.

Com o tema "Saúde em cada passo", o evento contará com dois circuitos: 5 km e 10 km, nas categorias masculina e feminina. A competição celebrará o Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril.

“O evento visa promover a conscientização sobre a importância da atividade física como fator essencial para a saúde e bem-estar. O tema ‘Saúde em cada passo’ reforça a ideia de que hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios, são fundamentais para a prevenção de doenças e a promoção da qualidade de vida”, explica a organizadora da corrida, Claudia Marques, médica e gerente de Ensino e Pesquisa (GEP) do HC.

As inscrições estão abertas até o dia 2 de abril e custam R$ 79,90 para estudantes de graduação da UFPE e funcionários do Hospital das Clínicas. É necessária a comprovação no ato da retirada do kit.

Para o público geral, o valor da inscrição é de R$ 99. O kit inclui a camiseta oficial do evento, numeração de peito, chip de cronometragem, medalha de participação e água durante o percurso. Os interessados podem se inscrever através do link: https://www.even3.com.br/corrida_hc_ufpe/.

A corrida premiará os três primeiros colocados com troféus, enquanto os demais participantes receberão medalhas ao concluírem o trajeto. A expectativa é de que 400 corredores participem desta edição.



O evento esportivo é uma parceria do HC com a Secretaria de Gestão de Esporte e Lazer (Segel), o Centro de Ciências da Saúde (CCS) e o Centro de Ciências Médicas, com o apoio do Instituto Farol de Ciência e Inovação.

Veja também