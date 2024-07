Uefa abre investigação sobre gesto de Demiral, da Turquia, em celebração de gol na Euro

A- A+

A Uefa anunciou que vai abrir uma investigação sobre o "potencial comportamento impróprio" de Merih Demiral durante a celebração dos seus gols contra a Áustria, na Eurocopa.

O zagueiro foi autor dos dois gols que garantiram a classificação da sua seleção para as quartas-de-final da competição, nesta terça-feira (2), no estádio de Leipzig.

O próprio Demiral postou em sua conta do X uma foto sua levantando os braços para comemorar um de seus gols, e fazendo com as mãos o sinal associado aos “Lobos Cinzentos”, grupo turco de extrema direita. A imagem foi amplamente divulgada nas redes sociais.

"Quão feliz é aquele que se diz turco!", escreveu ele, na publicação.

Ne mutlu Türküm diyene! pic.twitter.com/4K3kVPFxgW — Merih Demiral (@Merihdemiral) July 2, 2024

Foi nomeado um “investigador ético e disciplinar” e mais informações sobre este assunto serão divulgadas, afirmou a Uefa, no seu comunicado de imprensa.

"O símbolo dos extremistas de direita turcos não têm lugar nos nossos estádios", reagiu Nancy Faeser, ministra do Interior da Alemanha, em seu perfil no X, antigo Twitter. "Usar a Euro como plataforma para o racismo é completamente inaceitável. Estamos à espera que a Uefa investigue o caso e considere sanções".

Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen. Die Fußball-Europameisterschaft als Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel. Wir erwarten, dass die UEFA den Fall untersucht und Sanktionen prüft.https://t.co/65yoSUAAQJ — Nancy Faeser (@NancyFaeser) July 3, 2024

