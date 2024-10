Japonês de 1,72 m se destaca em pré-temporada da NBA após bom desempenho nas Olimpíadas; vídeo

A- A+

O armador japonês Yuki Kawamura, que foi uma das principais surpresas dos Jogos Olímpicos de Paris, é uma das “sensações” da pré-temporada da NBA. Com somente 1,72 m, ele tem chamado a atenção em quadra vestindo a camisa dos Memphis Grizzlies no meio dos gigantes.

Dupla do brasileiro "Mãozinha" Pereira, ele marcou 10 pontos e sete assistências em 25 minutos de quadra vindos do banco contra os Indiana Pacers, nesta. O armador de 23 anos também teve um rebote, três cestas de três pontos e um roubo de bola.

Veja os lances do japonês:



Ele chamou a atenção na partida por lances plásticos e ter dado uma assistência sem olhar. O japonês tem contrato temporário com a franquia que pode se encerrar antes do fim da temporada. Ele fez parte do elenco do Japão na Olimpíada de Paris 2024.

"Every pass from Yuki Kawamura is a no-look pass!"



10 Points

7 Assists (game high)

3 Threes

2 Turnovers

25 Minutes off the benchpic.twitter.com/EKB6FEUOXs — Ballislife.com (@Ballislife) October 15, 2024

Veja também

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS Uruguai de Marcelo Bielsa vive um lento retrocesso; entenda a situação