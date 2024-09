JEBs 2024: Sete modalidades inauguram a competição em Pernambuco

A- A+

Os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) movimentaram o Estado de Pernambuco neste fim de semana com a abertura de sete modalidades: judô, atletismo, vôlei, handebol, tênis de mesa, wrestling e atletismo adaptado. A competição teve início neste sábado (21) e seguirá até o dia 3 de outubro, com 18 modalidades disputadas em 18 locais espalhados pela Região Metropolitana do Recife (RMR).

O primeiro dia contou com a presença ilustre do medalhista olímpico Caio Bonfim, que conquistou a prata na marcha atlética nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Caio Bonfim esteve presente na abertura dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) - Divulgação/Josimar Oliveira

Outro destaque foi Fernando Ferreira, conhecido como "Balotelli", natural de Pesqueira, Sertão de Pernambuco, que voltou ao estado pela primeira vez após encerrar sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris, onde conquistou a 14ª posição no decatlo.

"Voltar para casa como Embaixador do JEBs é uma honra imensa. Lembro de quando participei como estudante. Estar aqui agora, depois de representar o Brasil nas Olimpíadas, é a realização de um sonho", afirmou Balotelli.

Pernambuco conquistou as primeiras medalhas logo no primeiro dia de competição, através do judô. Enzo Santiago, do Colégio Santo Emília, Recife, garantiu o bronze na categoria até 40kg da Série Ouro. No feminino, Maria Ramos também conquistou o terceiro lugar. Na Série Prata, Adrielle Santos, do Colégio Anglo, subiu ao pódio com o bronze na categoria até 36kg. Stefany Gonçalves, EREM professor Leal de Barros, ficou com a prata, na 48kg.

Atletas pernambucanos que conquistaram pódio no JEBs - Divulgação/Josimar Oliveira

Pernambuco está participando dos JEBs com a maior delegação da sua história, composta por 357 integrantes.

Presença de Caio Bonfim e Fernando Ferreira, o Balotelli

Os atletas que participam desta edição dos JEBs viveram momentos especiais ao lado de dois grandes nomes do atletismo brasileiro: Caio Bonfim e Fernando Ferreira, o Balotelli.

Caio Bonfim, medalhista de prata na marcha atlética nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, teve uma presença marcante no evento. Ele percorreu a Fan Zone, interagiu com os jovens atletas, visitou o Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, sede do Comitê Organizador, e assistiu de perto à competição de marcha atlética. Além disso, participou da cerimônia de entrega de medalhas. "É muito gratificante ser uma fonte de inspiração. Estou feliz por poder compartilhar minha experiência com esses jovens e sentir toda essa energia. Ser Embaixador dos JEBs é uma alegria imensa", declarou Bonfim.

Caio Bonfim e Fernando Ferraz - Divulgação/Josimar Oliveira

À noite, durante a cerimônia de abertura na Arena de Pernambuco, Caio Bonfim levou a tocha e acendeu a pira olímpica junto com dois atletas pernambucanos da marcha atlética, Ana Beatriz Silva e Alexandre Oliveira, alunos da Escola Poeta Carlos Drummond de Andrade, de Petrolina.

Fernando Ferreira, conhecido como Balotelli e natural de Pesqueira, Sertão de Pernambuco, voltou ao estado após a sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris, onde alcançou a 14ª posição no decatlo, com 8.213 pontos, o melhor resultado de sua carreira até o momento. Ele expressou sua emoção ao retornar como Embaixador dos JEBs: "Voltar para casa depois das Olimpíadas é muito gratificante. Isso mostra que todo o trabalho até aqui valeu a pena. Ser Embaixador dos JEBs é uma honra, especialmente por lembrar que um dia estive no lugar desses estudantes-atletas. Voltar como atleta olímpico é a realização de um sonho, ainda mais em casa."

Embaixadores dos JEBs

Outros atletas olímpicos também marcarão presença em Pernambuco como Embaixadores dos JEBs 2024, inspirando a nova geração de atletas escolares com suas histórias de superação e conquistas. Eles participarão de várias atividades, como visitas aos locais de competição, premiações e interações com os estudantes-atletas.

Confira a agenda dos Embaixadores no estado:

Willian Lima (Judô): 29 e 30 de setembro

Daniela Hipólito (Ginástica Artística): 30 de setembro a 3 de outubro

Carol Santiago (Natação Paralímpica): 1º e 2 de outubro

Caio Bonfim (Atletismo - Marcha Atlética): Presença em 21 de setembro

Fernando Ferraz (Atletismo - decatlo): 21 a 23 de setembro

Números atualizados dos participantes dos JEBs

Estudantes atletas: 5.444 (2.768 feminino e 2.676 masculino)

Instituições de ensino: 2.224 (814 privadas e 1.410 públicas)

Professores/técnicos: 1.016

Dirigentes: 351 (presidentes, chefes de delegações e dirigentes oficiais)

Comitê Organizador: 404

Objetivo dos JEBs

Os JEBs, uma das maiores competições esportivas estudantis do Brasil, são organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), com apoio do Ministério do Esporte e parceria do Governo de Pernambuco. O principal objetivo do evento é promover a prática esportiva entre os estudantes, incentivando a competição saudável e a integração social, além de valorizar a educação por meio do esporte.

Os Jogos Escolares Brasileiros 2024 são uma realização da CBDE, Governo do Estado de Pernambuco e Federação do Esporte Escolar de Pernambuco (FEDEPE).

