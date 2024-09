A- A+

Futebol Seleção Brasileira: João Pedro é convocado para vaga de Pedro Atacante do Brighton substitui centroavante do Flamengo, que se lesionou durante treinamento

O atacante João Pedro, do Brighton/ING foi convocado na noite desta quarta-feira (4) pelo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. Ele vai substituir Pedro, lesionado no treino desta quarta-feira (4), no CT do Caju, em Curitiba.

O Brasil entra em campo amanhã, contra o Equador, às 22h, no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Na terça, o duelo será diante do Paraguai, às 21h30, no Defensores del Chaco.

Sem Pedro, o técnico Dorival Júnior armou a Seleção Brasileira com Alisson; Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Júnior e Endrick.

